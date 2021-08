Tudi Michaelu Jordanu se smeji zaradi fantastične prodaje Messijevih dresov

Pariški klub izjemno dobro služi s prodajo dresov argentinskega nogometaša. Leo Messi je pred dnevi podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno sezono in naj bi na leto zaslužil po 35 milijonov evrov. Ob tem so, zaradi navijačev, ki so "noreli" ob njegovi predstavitvi, v klubu oživili zamisel tudi o povečanju kapacitet in prenovi stadiona Park princev.

Messijevi dresi so velik prodajni hit, kot je poročal španski časnik AS, so prodali kar 150 tisoč dresov v pičlih sedmih minutah, ko so bili na voljo v spletni trgovini, vse zaloge so bile razprodane v 20 minutah. Cena originalnega dresa je od 87,99 evra (otroški), do 107,99 (ženski) oziroma 157,99 evra (moški). Po nekaterih neuradnih podatkih naj bi šlo v prodajo že kar 800 tisoč oziroma posamezni časniki so omenjali tudi že številko milijon prodanih Messijevih dresov.