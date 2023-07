Jordi Alba se je pridružil Messiju in Busquetsu

"Jordi Alba bo danes podpisal pogodbo za naš klub," je navzočim novinarjem na današnjem treningu sporočil lastnik Miamija Jorge Mas.

Alba je bil med letoma 2012 in 2023 član Barcelone, v tem času pa je osvojil šest naslovov španskega prvaka in Ligo prvakov leta 2015. Štiriintridesetletni levi bočni obrambni igralec je za špansko izbrano vrsto odigral 93 tekem, bil je član zmagovite zasedbe na evropskem prvenstvu na Poljskem in v Ukrajini leta 2012.