Jorge Jesus se vrača v domovino, bo prevzel Benfico?

Jorge Jesus je Benfico že vodil med letoma 2009 in 2015 ter z njo trikrat osvojil domače prvenstvo, dvakrat pa se je prebil tudi v veliki finale evropske lige. Med letoma 2015 in 2018 je vodil Sporting iz Lizbone, lani pa je ta 65-letni Portugalec prevzel ekipo iz najbolj razvpitega brazilskega mesta. V vsega 13 mesecih je Flamengo pod njegovim vodstvom osvojil kar pet pokalov, slavil je v pokalu libertadores in južnoameriškem superpokalu, na domačih tleh pa je osvojil brazilsko prvenstvo in pokal ter prvenstvo Ria de Janeira.