Jorge Sampaoli prevzel Rennes

Rennes je na 13. mestu v francoskem prvenstvu, na 11 tekmah je dosegel dve zmagi in tri neodločene izide ter doživel šest porazov. Jorge Sampaoli že ima francoske izkušnje, leto in pol je vodil Marseille, na stari celini pa v dveh enoletnih mandatih tudi špansko Sevillo. V Južni Ameriki je bil trener nekaterih znanih ekip, kot so brazilski Santos, Atletico Mineiro in Flamengo.

Največje uspehe je 64-letni strateg dosegel na klopi Čila, ki ga je vodil med letoma 2012 in 2016, med letoma 2017 in 2018 pa je bil tudi selektor Argentine.