Jose Mourinho: Fergusone in Wengerje ne bomo več videvali

S Sirom Alexom Fergusonomin Arsenom Wengerjem je bilo konec 20-letnih obdobij trenerjev pri najboljših klubih, je prepričanJose Mourinho. Portugalec, ki je pred dnevi na klopi Tottenhama nasledil odstavljenega Mauricia Pochettina, pravi, da je to odraz modernega načina življenja:"20 let v enem klubu? Mislim, da to ni več mogoče. Nove tehnologije, družbena omrežja, nov življenjski slog. Spreminja se tudi način, na katerega ljudje razmišljamo. Vsega se hitro naveličamo, medsebojne zveze so vse krajše. To pa ima vpliv tudi na naše delo."

Kar nekoliko filozofsko naravnani 'Mou' je mnenja, da je bil Wenger na klopi Arsenala zadnji svoje vrste: "Tudi mi (trenerji, op. a.) se moramo hitreje prilagajati. Taktike se spreminjajo praktično vsako sezono. Eno leto si najboljši, naslednje pa te že ni več. Dnevi, ko si vedel, da je služba tvoja vsaj do konca sezone, so končani. Vsak dan znova se moramo boriti."

Tottenham

Pragmatični Portugalec se kljub temu ne obremenjuje s tem, koliko časa bo ostal na klopi Spursov."O tem trenutno ne razmišljam. Želim dokazati le, da sem primeren za to vlogo," je novinarjem dejal Mourinho. 56-letnik je neizprosnost trenerske službe najbolje izkusil v lanski sezoni. Po le sedmih zmagah na prvih 17 tekmah v Premier League je bil 18. decembra 2018 odpuščen. Od tedaj pa je bil skoraj leto dni brez službe.



Glede na to, kako hitro se v najboljših ligah menjajo trenerji, bi bilo izjavam Mourinha zelo težko oporekati. Ferguson je na klopi rdečih vragov preživel 27 let, Wenger jih je pri topničarjih oddelal 22. Za primerjavo, aktivni trener s trenutno najdaljšim stažem v Premier League je Bournemouthov Eddie Howe, ki češnje vodi dobrih sedem let. Prav toliko časa na klopi Burnleyja sedi Sean Dyche. Če pa pod drobnogled vzamemo samo klube iz angleške ‘velike šesterice’, ima najdaljši staž Liverpoolov Jürgen Klopp, ki na Anfieldu deluje zgolj dobre štiri sezone.