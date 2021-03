Mourinho: Ni ga trenerja, ki zdravega Bala ne bi uvrstil v prvo postavo

Gareth Bale je več kot očitno ujel pravo formo. Prot Burnleyju se je proslavil z zadetkoma in asistenco, podajo za gol je vknjižil tudi minuli krog proti West Hamu, vmes pa je na dveh tekmah Evropske lige proti Wolfsbergerju dvakrat meril v polno in dodal še eno asistenco. Velja poudariti tudi, da je Valižan od omenjenih štirih začel le dve preizkušnji.

"Lepo je pomagati ekipi po najboljših močeh. Veliko časa sem porabil, da sem prišel nazaj v polno pripravljenost. Kritik sem vajen, ne smem se zmeniti zanje. Le nadaljevati moram s trdim delom," je po odlični predstavi, v kateri je do prvega zadetka prišel že v drugi minut tekme, razlagal presrečni Bale. "Seveda je dober občutek, ko si v igri in imaš nanjo toliko vpliva. Odlično je biti na igrišču z nogometaši, kot sta Son in Kane, zato sem nenazadnje tudi prišel sem. Upam, da bomo po tej zmagi pridobili na samozavesti in to prenesli v zaključni del sezone."

"Gareth je zelo izkušen, tako da svoje telo še kako dobro pozna. Zelo sem zadovoljen z njegovimi predstavami. Lahko bi dejal, da sem odlično ravnal z njim, ker sem ga vrnil v formo, a to ni bilo odvisno od mene. Ni ga trenerja na svetu, ki zdravega Bala ne bi uvrstil v prvo postavo. Videti je, da je pripravljen. Odigral je izvrstno," je svojega varovanca po zmagi pohvalil Jose Mourinho, ki je Valižanu predvsem v prvem delu sezone zelo malo zaupal. To je bila zanj namreč šele tretja tekma v domačem prvenstvu, ki jo je začel v prvi enajsterici.

Keane: Bale je z razlogom na klopi

"Veseli so, ker so med prvih sedem ali osem. S takšnim kadrom, kot ga imajo, pa bi morali biti med prvimi štirimi. Mourinho se tako pogosto odloča za spremembe v prvi postavi, ker svojim igralcem enostavno ne more zaupati. Če že govorimo o Balu, kaj je storil proti West Hamu? Pravijo, da je naredil razliko, v resnici pa je zgolj podal iz kota za zadetek," pa je bil bistveno bolj hladen nekdanji kapetan Manchester Uniteda Roy Keane.

Nekdaj vročekrvni nogometaš, ki se v zadnjem času pogosto pojavlja kot strokovni komentator na televiziji Sky Sports, je v svojem slogu dodal še: "Bale je prišel k Tottenhamu, da bi ga vrnil v Ligo prvakov, na koncu pa ne pride niti v prvo postavo. Mourinho te igralce še kako dobro pozna, vsak dan je z njimi, zato ima zagotovo dobre razloge, ko nekoga posadi na klop."