Jose Mourinho o finalu Konferenčne lige: To je za nas Liga prvakov

Jožeta na delu v Nemčiji kolegi dražijo, da žena ljubimka s sosedom. Nenapovedano se vrne in res najde ženo, kako klepeta ob kavi s Ferdom. Po nekaj uvodnih besedah želi dati sosedu vedeti o zadevi in končno začne pogovor: ''No, sosed, kaj pa tiste stvari v postelji, še kaj počneš?'' Ferdo zardi in dahne, kot da mu ni mar: ''Ah, ne, le tu pa tam ..." Jože ga ostro premeri in reče: "No, sedaj, ko sem jaz doma, pa delaj to samo še tam ..."