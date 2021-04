Mourinho: Za Pogbajeve kritike me ne bi moglo skrbeti manj

O besedahPaula Pogbaja, ki je obtožil nekdanjega trenerja rdečih vragov, da se je zarotil proti lastnim igralcem, in dodal, da Ole Gunnar Solskjaer tega zagotovo ne bi storil, smo že poročali. Po petkovem remiju na Goodison Parku proti Evertonu pa je moral na očitke odgovarjati tudi Jose Mourinho, ki se za kritike nekdanjega varovanca ni zmenil.

"Rad bi samo povedal, da me stvari, o katerih govori, niti najmanj ne brigajo. Preprosto me ne zanimajo," je bil jasen "The Special One".

Zdravstvene težave pred ključnim delom sezone

Točko je Tottenhamu na gostovanju v Liverpoolu zagotovilHarry Kane, ki je dosegel dva zadetka, a je moral v sodniškem podaljšku zapustiti igrišče po poškodbi gležnja. Kako huda je poškodba, še ni znano. "To je vprašanje, na katerega si čim prej želim dobiti odgovor, a je za kaj takega še prezgodaj. Da je odšel z igrišča, je nekaj moralo biti narobe, a ne vemo, kaj," je poškodbo svojega prvega zvezdnika, ki je v tej sezoni samo v prvenstvu že 21-krat meril v polno, skupno pa je dosegel kar 31 golov, komentiral Mourinho.