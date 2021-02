Mourinho našel krivca za poraz s Cityjem: 'novodobne enajstmetrovke'

Manchester City je na svojem Etihadu nadaljeval niz zmag, ki sedaj v vseh tekmovanjih znaša že kar 16 tekem. ČetaPepa Guardiole je bila proti Tottenhamu občutno boljša, glavni junak pa je bil zopet v zadnjem času super vroči Ilkay Gündogan, ki je dvakrat meril v polno. Še pred tem je nemški vezist izsilil tudi enajstmetrovko, ko ga je podrlPierre-Emile Hojbjerg. Jose Mourinhopa je prav v tej sodniški odločitvi, ki je bila sicer resda sprejeta pri izidu 0:0, a je po mnenju večine strokovnjakov čista kot solza, videl glavni razlog za poraz svoje ekipe.

"Kaj naj rečem o tekmi? Sveža ekipa proti izjemno izčrpani ekipi, a smo kljub temu odlično začeli. Nadzorovali smo potek, stresli okvir vrat, ko bi lahko povedli, kar bi nam zagotovo dalo prepotrebnega goriva. Nato pa smo prejeli eno od 'novodobnih enajstmetrovk', kot jim pravim sam, ki nas je postavila v sila zahteven položaj," je zaSky Sportstakoj po tekmi začel Mourinho.

Portugalec se v nadaljevanju seveda ni mogel izogniti vprašanju, kaj sploh pomeni njegova najnovejša fraza. "Novodobna enajstmetrovka je tista, ko se nekdo nogometaša dotakne z nohtom, a ta vseeno pade in za povrh še dobi najstrožjo kazen. Sodniška odločitev pa je odvisna tudi od tega, proti komu je uperjena. Dandanes se igralca dotakneš z nohtom, VAR pa gre vse skupaj preverit. In ker je seveda do dotika prišlo, je dosojena enajstmetrovka. Ne da se zanikati, da kontakta ni bilo, to pa je tudi vse," je svojo novo "iznajdbo" pojasnjeval izkušeni Portugalec.

Povsem drugačnega mnenja je bil na drugi strani Guardiola, ki je čestital Tottenhamu za prikazano, a dejal, da nikakor ni šlo za sporno odločitev. "Zadeli so okvir vrat, takšne stvari pa lahko spremenijo potek tekme. Ampak mi smo še naprej igrali, tako kot smo si želeli, kar nas je pripeljalo do zmage. Tottenham ima posebne kvalitete, do priložnosti lahko pride praktično 'iz nič'. Mi pa imamo poseben način igre, s katerim bomo nadaljevali. Moramo biti potrpežljivi, ker bodo prave priložnosti zagotovo prišle."

"Enajstmetrovka? Jasno je, da je šlo za prekršek. Ni dvoma. Nato smo v drugem polčasu zadeli za 2:0 v prvem napadu, zaradi česar je bilo v nadaljevanju lažje," je zaključil nekdanji strateg Barcelone, ki kljub napovedim pred dnevi enajstmetrovke ni zaupal vratarjuEdersonu. Strel z bele točke je izvedel Rodri, se pa je brazilski vratar v statistiko vpisal kot asistent pri tretjem zadetku.