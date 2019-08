Jose Mourinho: Samo štiri ekipe lahko osvojijo premierligaški naslov

Na Old Traffordu so navijači v prvem krogu videli zanesljivo zmago njihovih ljubljencev, ki so s kar 4 : 0 ugnali četo Franka Lamparda. Za Sky Sports je tekmo analiziral tudi Jose Mourinho, ki je, kot je zanj značilno, povedal marsikaj zanimivega. 56-letnik pravi, da bi naslov v Premier League lahko osvojile samo štiri ekipe. To pa so Manchester City, Liverpool, Tottenham in še Cityjeva B ekipa. "Pogled na klop Pepa Guardiole je neverjeten. Tam so nogometaši, ki bi lahko konkurirali za naslov v Premier League. Cityjeva rezervna ekipa je naravnost fantastična," je svoje besede v nadaljevanju utemeljil Mourinho.



Portugalec je že pred samim začetkom sezone tri moštva takoj odpisal iz boja za angleško krono: "Niti Manchester United niti Chelsea letos ne bosta konkurirala za naslov. Mislim, da njun kader ne premore prepotrebne širine za naporno premierligaško sezono. Prav tako sem mnenja, da tudi pri Arsenalu nimajo realnih možnosti za boj za prvaka."