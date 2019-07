Jose Mourinho zavrnil neverjetno ponudbo

Nogometaši Guangzhou Evergranda so med letoma 2011 in 2017 kar sedemkrat zapored slavili naslov v kitajski prvi ligi. Lani se jim to ni posrečilo, saj je bil uspešnejši Šanghaj SIPG. Da bi se naslov znova vrnil v tretje največje kitajsko mesto, so si pri bogatih lastnikih guangdžovskega prvoligaša zaželeli okrepitve na trenerski klopi, in sicer prav Joseja Mourinha. Portugalcu naj bi bili pripravljeni ponuditi kar 31 milijonov evrov na sezono, plača pa bi se v primeru morebitnih bonusov lahko še nekoliko dvignila.

Kot poroča Sky Sports, so si na Kitajskem ‘The Special Ona’ želeli vsaj za tri sezone, v tem primeru pa bi Portugalec zaslužil okoli 100 milijonov evrov. S tem bi postal eden najbolje plačanih trenerjev na svetu. A Mourinho je ponudbo zavrnil, saj si trenersko službo želi nadaljevati v Evropi.

Portugalec bi rad znova pretil na največjem evropskem odru

56-letnik se v svoji trenerski karieri, kot sam pravi, spogleduje z vsaj še enim naslovom v Ligi prvakov, ki ga je že osvojil s Portom v sezoni 2003/2004 in z Interjem v nepozabni sezoni 2009/2010, ko je slavil tudi v italijanskem prvenstvu in pokalu. Poleg tega ima Mourinho državne naslove še s Portugalske, Anglije in Španije. Štirikrat je bil izbran tudi za trenerja leta.

Po podatkih španskeMarcetrenutno sicer največ zasluži Atleticov Diego Simeone, ki letno na svoj račun prejme neverjetnih 41 milijonov evrov. Sledita mu Pep Guardiola (Manchester City) in Ernesto Valverde (Barcelona), ki na sezono zaslužita 24 oziroma 23 milijonov.