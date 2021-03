Gasperini o Iličiću: Če redno trenira in se ne vede kot stara dama, je pravi profesor

Po prvi tekmi osmine finala Lige prvakov med Atalanto in Realom iz Madrida se je šušljalo, da na relaciji Gian Piero Gasperini – Josip Iličić ni vse tako, kot mora biti. Italijanski strateg je Iličića ob igralcu manj v igro poslal na začetku drugega polčasa in ga nato še pred koncem srečanja zamenjal, ker ni bil zadovoljen z njegovim doprinosom.

Kljub namigovanju italijanskih medijev pa so odnosi v taboru Bergamčanov očitno le zglajeni, kar je dokazala sredina tekma proti Crotoneju. Nogometaši 'Boginje' so znova leteli po igrišču in nemočne goste razbili s 5:1. Slovenski as je prvič po 14. februarju začel v prvi postavi in bil eden najboljših posameznikov srečanja. Odlično je asistiral pri prvem zadetku in nato še lepše zaključil za 3:1, ko je v svojem slogu z roba kazenskega prostora matiral nemočnega Alexa Cordaza.

"Odigral je izjemno tekmo. Če redno trenira in se ne vede kot stara dama, kot se pogosto šalim, mu lahko rečem zgolj profesor,"je predstavo slovenskega asa komentiral Gasperini.

Asistenco Iličića za vodstvo z 1:0 je v zadetek pretvoril Robin Gosens, ki je letos v Serie A dosegel že devet zadetkov, pa čeprav ima kot bočni branilec tudi precej obrambnih nalog. "Če bo dosegal po 30 zadetkov na sezono, bomo prvaki. Razvil je izjemno vrlino, da se redno znajde med strelci, ker odlično bere igro in zna biti ob pravem trenutku na pravem mestu,"je 26-letnika pohvalil prekaljeni trenerski maček.