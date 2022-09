Josip Iličić po petih letih sporazumno zapustil Atalanto

"Atalanta B.C. sporoča, da je bila pogodbo med klubom in Josipom Iličićem sporazumno prekinjena," so pri klubu zapisali v sporočilu za javnost.

Slovenec je bil eden najbolj opaznih igralcev Atalante v zadnjih letih, ko je po trenerjem Gian Pierom Gasperinijem kazala všečne, napadalne igre. Josip Iličić je za Atalanto, kamor je prišel iz Fiorentine, odigral 173 tekem in dosegel 60 golov. Eden vrhuncev kariere pri La Dei so bili štirje goli na povratni tekmi osmine finala lige prvakov, ko je Atalanta s 4:3 premagala Valencio in s se skupnim izidom 8:4 prebila v četrtfinale.

Pozneje pa se je po izbruhu pandemije novega koronavirusa Iličić boril tudi z osebnimi težavami, zaradi česar si je vzel daljši odmor od nogometa, v zadnjih dveh letih je tako le redko igral za zdaj že nekdanji klub.

"Srečno, profesor, in hvala za vse," so pri pri Atalanti poslovili od Slovenca, kjer so dodali da je zadnjih pet let pomenilo precej več kot le zadetke in asistence.