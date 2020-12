Josip Iličić v eminentni družbi Ibrahimovića in Ronalda

Seveda si je to prestižno uvrstitev med najboljših 11 na Apeninskem polotoku prislužil sam z odličnimi predstavami, kar je na koncu prepoznal tudi Sofascorov algoritem, ki je Iličiću v koledarskem letu 2020 namenil oceno 7,58. Poleg Josipa Iličića (še malce boljšo oceno, in sicer 7,59, si je prislužil s predstavami v vseh tekmovanjih) so v vezni vrsti še njegov soigralec Alejandro Gomez (7,61), Romin Lorenzo Pellegrini(7,31) in Udinesejev Rodrigo de Paul(7,70).

V napadu je Sofascorov algoritem prepoznal gole švedskega napadalca Zlatana Ibrahimovića (7,63) in portugalskega superzvezdnika Cristiana Ronalda (7,77), tako da se lahko Serie A v letu 2020 pohvali z zares zvezdniškim dvojcem v napadu.

Poglejmo še obrambo. Tu so dominirali Milanov levi bočni branilec Theo Hernandez(7,25), Laziev osrednji mož obrambeFrancesco Acerbi(7,13) ter Juventusov dvojec Matthijs de Ligt (7,06) in Juan Cuadrado (7,25). Pred golom se je v letu 2020 najbolj izkazal vratar Cagliarija Allesio Cragno(7,15).