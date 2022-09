Josip Iličić v Ljubljani treniral z mladimi naraščajniki

Josip Iličić je vrsto sezon igral za Atalanto, klub iz Serie A, pred tem pa tudi za Fiorentino in Palermo. Konec poletja, v avgustu, je prišlo do sporazumne prekinitve pogodbe, tako da je slovenski nogometaš prost igralec. V zadnjih dnevih je bilo precej namigovanj, da bi lahko okrepil ekipo Maribora v slovenskem državnem prvenstvu, kjer je v preteklosti na kratko že igral, toda zaenkrat je vse bolj v stilu govoric in namigovanj.

Slovenski nogometaš trenutno trenira po individualnem programu in čaka na novo priložnost in delodajalca. Brez dvoma bi, ko bo v tekmovalnem pogonu, nanj znova lahko računal tudi slovenski selektor Matjaž Kek. Je pa Iličić prijetno presenetil mlade naraščajnike v ljubljanskem klubu ND Slovan do 15 let, saj se jim je pridružil na treningu. Kratek video je na Twitterju objavil trener mladinskih selekcij v klubu in nekdanji reprezentant Džengis Čavušević.