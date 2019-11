Josip Iličić zadel ob zmagi Atalante na derbiju

Atalanta je prvič po več kot desetletju moči merila z velikim rivalom iz Brescie. Josip Iličić in soigralci so zanesljivo slavili s 3:0, slovenski reprezentant pa se je podpisal pod zadetek in asistenco.

Atalanta je dobro formo potrdila na vročem gostovanju pri Brescii. Pod prvi zadetek se je v 26. minuti podpisal Hrvat Mario Pašalić. Isti nogometaš je v 61. minuti še dodatno utišal glasne domače navijače, asistiral mu je Josip Iličić. Nogometaši Brescie so v nadaljevanju vse moči usmerili v napad, a jim ni uspelo doseči zadetka. V sodnikovem podaljšku je napadalno taktiko kaznoval prav slovenski reprezentant, ki se je po protinapadu znašel sam pred vratarjemJessejem Joronenom. Boginja se je s tremi točkami utrdila na šestem mestu, ki v naslednji sezoni prinaša Evropsko ligo. Serie A, 14. krog, rezultat Brescia - Atalanta 0:3(0:1)

Pašalić 26., 61., Iličić 90. Lestvica Serie A