Joško Gvardiol je nova velika okrepitev Manchester Cityja

Hrvat je na minulem svetovnem prvenstvu blestel v dresu svoje reprezentance in takoj pognal dobro utečen stroj nogometnih govoric. Zanj se je že od začetka najbolj zagrel aktualni angleški in evropski prvak Manchester City in po dolgih pogajanjih se je trenerju kluba Pepu Guardioli uresničila želja. Vedno zanesljivi italijanski novinar Fabrizio Romano poroča, da sta se kluba zmenila o višini odškodnine, ki naj bi bila najvišja v zgodovini nogometa za branilca.