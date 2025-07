Jota ni edini nogometaš, ki je tragično umrl minuli četrtek

Palestinska nogometna zveza je v objavi na svoji spletni strani zapisala, da je bil žrtev napada brezpilotnega letala v svojem domu v begunskem taborišču al-Magazi v osrednjem delu Gaze. "V ponedeljek prejšnji teden je brezpilotno letalo izstrelilo raketo na njegovo sobo v tretjem nadstropju hiše, kar je povzročilo hudo krvavitev v lobanji, zaradi katere je umrl v četrtek zjutraj," so sporočili iz zveze. Dodali so, da je 30-letni Muhanad poskušal zapustiti Gazo in se pridružiti svoji ženi, ki se je pred izbruhom vojne preselila na Norveško. "Vendar mu to ni uspelo, zato ni mogel videti svojega prvorojenca, ki se je rodil zunaj Gaze," so dodali na svoji spletni strani.

"Muhanad al-Lili je svojo nogometno pot začel v klubu Hadamat al-Magazi, kjer je napredoval skozi mladinske selekcije, dokler ni prišel do prve ekipe in ji pomagal doseči uvrstitev v prvo ligo v sezoni 2016/2017. Nato je prestopil v klub Šabab Džabalia, kjer je igral dve sezoni in z njim dosegel drugo mesto v sezoni 2018/2019. Kasneje je prestopil v Gaza Sports Club, a je bil nato zaradi poškodbe križne vezi nekaj časa odsoten z igrišč. Po okrevanju se je vrnil v svoj matični klub Hadamat al-Magazi," so njegovo nogometno pot opisali na zvezi.