Ganljiv poklon Diogu Joti na tekmi Wolves – Manchester City

V čast nekdanjemu napadalcu Diogu Joti so navijači pred začetkom srečanja pripravili minuto molka, na južni tribuni pa razgrnili ogromno zastavo z Jotino podobo v zlati opravi Wolverhamptona. Na njej je pisalo: "Spominjali se te bomo, ko boš hodil po zlatih poljih", kar je bil poklon njegovi najljubši pesmi Fields of Gold. Ob tem je sledil bučen aplavz in skandiranje njegovega imena.
Dogodka so se udeležili Jotina žena Rute Cardoso, njegova starša, nekdanji soigralec Ruben Neves ter selektor Portugalske Roberto Martinez. Ganljivo vzdušje so spremljali tudi igralci na igrišču. Vratar Jose Sa je ob minuti aplavza komaj zadrževal solze.
Na tribunah so navijači dvignili številne transparente, s katerimi so počastili spomin na Portugalca, ki je bil skupaj z bratom tragično udeležen v prometni nesreči v Španiji 3. julija.
Jota, ki je k Wolvesom prišel iz Atletica Madrida leta 2017, je z ekipo osvojil naslov v Championshipu, nato pa še dve sezoni igral v Premier ligi, preden se je leta 2020 preselil k Liverpoolu. Klub je ob tej priložnosti izdal tudi posebno 100-stransko spominsko publikacijo, posvečeno Joti in njegovemu bratu.
