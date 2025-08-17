Svetli način
Ganljiv poklon Diogu Joti na tekmi Wolves – Manchester City

Wolverhampton, 17. 08. 2025 15.57 | Posodobljeno pred eno minuto

Na stadionu Molineux je ob tekmi med Wolverhamptonom in Manchester Cityjem vladalo močno čustveno vzdušje. Domači navijači so se z ganljivim poklonom spomnili tragično preminulega Dioga Jote, ki je bil pred kratkim uvrščen v klubsko dvorano slavnih. Tekme so je udeležila tudi žena Portugalca, prav tako njegova starša.

V čast nekdanjemu napadalcu Diogu Joti so navijači pred začetkom srečanja pripravili minuto molka, na južni tribuni pa razgrnili ogromno zastavo z Jotino podobo v zlati opravi Wolverhamptona. Na njej je pisalo: "Spominjali se te bomo, ko boš hodil po zlatih poljih", kar je bil poklon njegovi najljubši pesmi Fields of Gold. Ob tem je sledil bučen aplavz in skandiranje njegovega imena.

Dogodka so se udeležili Jotina žena Rute Cardoso, njegova starša, nekdanji soigralec Ruben Neves ter selektor Portugalske Roberto Martinez. Ganljivo vzdušje so spremljali tudi igralci na igrišču. Vratar Jose Sa je ob minuti aplavza komaj zadrževal solze. 

Na tribunah so navijači dvignili številne transparente, s katerimi so počastili spomin na Portugalca, ki je bil skupaj z bratom tragično udeležen v prometni nesreči v Španiji 3. julija.

Preberi še To bi moralo biti poletje Dioga Jote ...

Jota, ki je k Wolvesom prišel iz Atletica Madrida leta 2017, je z ekipo osvojil naslov v Championshipu, nato pa še dve sezoni igral v Premier ligi, preden se je leta 2020 preselil k Liverpoolu. Klub je ob tej priložnosti izdal tudi posebno 100-stransko spominsko publikacijo, posvečeno Joti in njegovemu bratu.

