Jović se predstavi v dresu Reala: Lepo bi bilo osvojiti Ligo prvakov

In zakaj se je 21-letni srbski napadalec, rojen v bosanski Bijeljini, pri vseh ponudbah odločil za Real? "Nisem vedel za nobeno drugo ponudbo," je bil jasen Jović. Ta si bo mesto v napadu delil s Karimom Benzemajem in novo okrepitvijo Edenom Hazardom . "Je fantastičen igralec, eden najboljših na svetu. V užitek si mi bo deliti garderobo z njim," je o Belgijcu spregovoril Jović. "Ko je on prišel v Real, sem imel 11 let. Je eden najboljših na svetu in pričakujem, da se bom od njega učil," pa so bile besede, namenjene Benzemaju.

Na vprašanje, katero lovoriko bi z Realom najraje osvojil, pa je srbski napadalec odgovoril: "Lepo bi bilo osvojiti Ligo prvakov." S 'starešinami' pri Realu še ni imel stika, je priznal na novinarski konferenci: "Z nikomer še nisem govoril. Rad bi se pogovoril z Luko Modrićem in to bom storil v prihodnjih dnevih."Številke na dresu za zdaj še nima izbrane, toda to ga ne skrbi. "Številka nima velike vloge in ni pomembna,"je bil jasen Jović, ki so ga v Madridu hitro označili za tih karakter. "Lahko bi tako rekli, toda ne želim govoriti o tem," je pristavil Jović, ki je sprva nase opozoril v dresu Benfice. Za najboljšega igralca na svetu je označil nekdanjega galaktika. "Ronaldo. O teh, ki so v klubu zdaj, ne želim govoriti, saj bodo moji soigralci," je povedal in iskreno razkril, da si želi videti boljše sezone Reala, kot je bila pretekla. "Veliko se je pisalo o pritisku. Pretekla sezona za Real ni bila najboljša, toda prepričan sem, da bo naslednja boljša,"je zaključil Jović.