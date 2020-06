Jović spet ujezil vodstvo Reala: namesto okrevanja na piknik

"Klub je bil zelo razočaran zaradi tako nerodne objave, stal je na poškodovani nogi, brez upoštevanja socialne distance s prijatelji (z enim se objema). Nogometaš je fotografijo izbrisal kmalu po tem, ko jo je objavil, to pa je neizpodbiten znak, da so mu iz njegovega tabora ali iz kluba dali jasno vedeti, da je takšno obnašanje neustrezno," so zapisali.

Madridski športni časnik AS je na svoji spletni strani vse skupaj komentiral z besedami, da se o Luki Joviću še naprej več govori zunaj zelenic kot na njih. Opozarjajo, da Jović ni storil nič nedovoljenega, saj se lahko v Madridu po zadnjem rahljanju ukrepov za zajezitev novega koronavirusa zdaj na enem posestvu zadržuje do deset ljudi.

Skrivnostna poškodba

ASdodaja, da je za tovrstne poškodbe, Jović naj bi si peto po poročanju srbskih medijev zlomil ob padcu z velike višine v Beogradu, priporočljiv popoln počitek. Glede na striktno dieto, ki bi jo morali sploh zaradi večtedenske prekinitve vseh tekmovanj spoštovati profesionalni nogometaši, tovrstne objave prav tako "niso najbolj priporočljive", so zapisali španski kolegi.

"Bolj kot resnost dogodka klubu ni ugajalo pomanjkanje takta z objavo takšne fotografije, v trenutku, ko je Jović edini s poškodbo v ekipi. Skrivnostna poškodba, ki jo je utrpel med karanteno na domačem naslovu," še dodaja AS.

Njegova vrednost padla za (vsaj) polovico

Ne gre pozabiti, da je Jović "blestel" že ob začetku samoizolacije, v katero so morali po pozitivnem testu košarkarja Treya Thompkinsavsi člani Reala. Jović je na lastno pest zapustil Madrid in se v Beogradu udeležil rojstnodnevne zabave svojega dekleta, nato je tudi kršil zdravstveno-varnostna pravila v srbski prestolnici, zaradi česar je celo predsednik Aleksandar Vučićzagrozil z aretacijo Joviću in vsem ostalim, ki zaradi svojega zvezdniškega statusa morda mislijo, da so nad zakonom.

ASje še zapisal, da bi vse te napake ostale veliko bolj v ozadju, če bi Jović vsaj na zelenici kazal takšne predstave, zaradi katerih so ga tudi pripeljali v Madrid. Real je zanj frankfurtskemu Eintrachtu plačal 60 milijonov evrov, želela naj bi si ga tudi Realova velika tekmica Barcelona, a se vedno bolj zdi, da so lahko Katalonci bolj zadovoljni z razpletom pogajanj kot Real. V belem dresu je Jović v 770 minutah prispeval vsega dva gola, v dresu Eintrachta pa mu je v minuli sezoni uspelo zabiti 26 zadetkov na 44 tekmah. Njegova vrednost na nogometnem tržišču naj bi se po nekaterih ocenah najmanj prepolovila ...