Jović 'trpel' na intervjuju s prelepo novinarko

"Zelo sem vesel, da sem tu. Zahvalil bi se ljudem iz kluba, ki so mi dali priložnost, da sem del Fiorentine. In upam, da bom izpolnil njihova pričakovanja," je intervju z Rossello Petrillo za klubsko televizijo začel Luka Jović. "Kot veste, je tu več igralcev iz Srbije, ki so mi lepo govorili o tem klubu. Tudi o trenerju, da je nekdo, ki lahko dvigne vsakega igralca, in da je dobro imeti takega trenerja v karieri. Tako da sem se odločil za ta korak. Všeč mi je italijanski nogomet, kar je bil eden od razlogov mojega prihoda v klub," je še dodal srbski napadalec. "Mislim, da bo liga zelo zanimiva. Imamo veliko izenačenih ekip, ki se lahko borijo za zgornji del lestvice. In mislim, da se lahko v to borbo vmešamo tudi mi," je dodal novopečeni član Fiorentine.

"Mislim, da nam lahko uspe boljši rezultat, kot je klubu v pretekli sezoni," je ob prepoznavni italijanski novinarki, ki je pred intervjujem seveda trenutek izkoristila tudi za selfi, dejal Jović. "Dobil sem veliko sporočil, vesel sem, da so zadovoljni, da sem tukaj. Poskušali jih bomo razveseljevati celo sezono, saj so navijači pomembni za vsak klub, zagotovo še posebej za Fiorentino, ki ima fantastične navijače," je zaključil Srb, ki mu je bilo tekom intervjuja vidno nelagodno.