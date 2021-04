JP Morgan potrjen vlagatelj, ustanovni klubi s pravnimi sredstvi nad Fifo in Uefo

Ameriška investicijska banka JP Morgan je danes v elektronskem sporočilu za francosko tiskovno agencijo (AFP) potrdila, da bo financirala ustanovitev nogometne superlige.

"Lahko potrdim, da bomo financirali novo tekmovanje, a v tem trenutku ne moremo podati pojasnil," citira AFP tiskovnega predstavnika ameriškega bančnega mogotca. Po poročanju številnih tujih medijev, med njimi je tudi Guardian, bodo klubi prejeli obljubljena sredstva, ko bo superliga tudi v resnici premagala vse ovire na poti do začetka tekmovanja.

Po poročanju dpa so ustanovni člani superlige že sprejeli pravne ukrepe, da bi preprečili vmešavanje Uefe in Fife v nastanek tekmovanja. To so v poslanih dokumentih na sedež Uefe in Fife že sporočili obema krovnima nogometnima zvezama, ki sta ostro kritizirali nastanek zaprtega klubskega tekmovanja na najvišji ravni. Kot dodaja AFP, so se velikani evropskega nogometa oziroma ustanovitelji superlige že zaščitili s pravnimi akti, obenem pa so pripravljeni pravico za "nemoteno ustanovitev tekmovanja" iskati na sodišču. Dokumentacijo so po pisanju AFP, ki je dobila vpogled vanjo, že predali pristojnim organom in sodiščem.