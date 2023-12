Jude Bellingham tudi uradno postal zlati deček leta 2023

Zvezdnik Real Madrida in angleške reprezentance Jude Bellingham je v Torinu prejel nagrado za najboljšega nogometaša do 21. leta starosti v Evropi, ki jo podeljuje italijanski športni časnik Tuttosport. Mladi napadalni vezist se je na seznamu dobitnikov omenjene nagrade med drugim pridružil Lionelu Messiju, Kylianu Mbappeju in Erlingu Haalandu. "Zelo sem ponosen na ta dosežek. Vsak dan želim napredovati in prispevati k vrhunskim rezultatom svojega kluba. Real Madrid je najboljši klub na svetu in res sem počaščen, da lahko nosim ta dres. Želim si osvojiti vse, tako z Realom, kot tudi z angleško reprezentanco," je po prejemu trofeje povedal 20-letnik.