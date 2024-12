Jude Bellingham: Upelo mi je doseči gol v zares pomembnem trenutku

V Bergamu smo v torek zvečer lahko spremljali nogometno poslastico med Atalanto in Real Madridom. Španci so prišli do pomembne zmage (2:3), zopet pa je na zelenici blestel tudi angleški reprezentant Jude Bellingham, ki je tudi tokrat zabil, in sicer za povišanje vodstva Madridčanov na 1:3. Po koncu tekme ga je pred mikrofon ujel naš novinar Tadej Vidrih. Poglejte, kako je bil zadovoljen in kaj je povedal o nasprotnikih. V priloženih videih si lahko pogledate še vrhunce vseh ostalih tekem, ki so se odvile na torkov dan.