Jug: Odziv Đalovića me je zelo šokiral, pokazal je svojo dvoličnost

Vodja nogometnih operacij pri slovenskem nogometnem prvoligašu Mariboru Cem Basgül je na današnji novinarski konferenci v Ljudskem vrtu pojasnil, da je incident, ki se je zgodil v sredo na treningu nogometašev najtrofejnejšega slovenskega kluba, trajal zgolj 10 sekund. A bolj kot sam dogodek ga je presenetil odziv trenerja Radomirja Đalovića, nad katerim je močno razočaran tudi kapetan Ažbe Jug.

Cem Basgül FOTO: 24ur.com icon-expand

Cem Basgül je bil po lastnih besedah tudi sam priča omenjenemu dogodku. "Med treningom se je zgodilo zgolj to, da je eden od vpletenih igralcev menil, da je bil nad njim storjen prekršek z namenom namerne poškodbe, zato se je med njima (Omar Rekik in Benjamin Tetteh) zaiskrilo, a je bilo dogajanja konec po 10 sekundah," je pred predstavniki sedme sile dogajanje opisal Basgül. Dodal je še, da sta oba nogometaša na zahtevo trenerja trening nato zapustila in se odpravila v slačilnico, preostali nogometaši pa so še kakšnih 30 minut nadaljevali z vadbo.

"Po koncu treninga sta se oba igralca zaradi omenjenih nevšečnosti želela opravičiti trenerju. Resnično jima je bilo žal za to, kar sta naredila. Do sem je bilo vse normalno. Šele po določenem času sta oba izvedela, da je tudi Đalović med pretepom prejel udarec, česar pa sam nisem videl," je svoje videnje dogodka opisal Basgül. V isti sapi je izpostavil še, da se je nato o tem, kaj se je v resnici zgodilo, pogovoril z ostalimi člani ekipe, ki so se nemudoma odzvali, potem ko so zaznali, da bi lahko med Omarjem Rekikom in Benjaminom Tettehom prišlo do fizičnega obračuna, pri čemer mu nihče ni potrdil, kako je nesrečni dogodek videl Radomir Đalović.

Nad potezo črnogorskega trenerja je bil vidno razočaran tudi kapetan Maribora Ažbe Jug. "Celotna ekipa je bila šokirana. Pretep se za moje pojme sploh ne bi omenjal, če trener ne bi odstopil, tako brezvezen je bil ta pretep. Seveda ne podpiram, da letijo pesti, zato bosta igralca tudi kaznovana, ampak sam odziv trenerja me je zelo šokiral. Kar sem izvedel, da se je dogajalo na dan pretepa, preden je sploh prišel, lahko samo povem, kot da sta to dve osebnosti v eni osebi."

Ob tem je mariborski vratar še dodal: "Trenerja sem skušal prepričati s pomočjo oseb, ki so mu bile blizu. Ampak po minuti pogovora sem videl, da nikamor ne vodi. Izgovori, ki so bili nesmiselni. Izgovori, ki za trenerja "njegovega kova" niso bili primerni. Meni pa to veliko pove o tem, kakšna oseba je."

Radomir Đalović FOTO: NK Maribor icon-expand

"Takšne stvari se pogosto dogajajo znotraj družine in zanje morajo biti določene posledice. Pričakoval bi, da bi tovrstne zadeve razreševal trener. Ponujale so se mu različne možnosti, saj bi lahko rekel, da igralcev ne želi več videti in bi sledili disciplinski postopki, ali pa bi vso zadevo pometel pod preprogo," je povedal Turek. Dodal je, da bi vsako njegovo odločitev podprl ter izrazil prepričanje, da se v primeru Đalovićevega obstanka na klopi vijoličastih o tem sploh ne bi govorilo.

"Namesto tega pa se je odločil, da nas raje zapusti in nam sporočil, da bo z nami stopil v stik njegov odvetnik. Zaradi njegovega obnašanja smo zelo razočarani, a nanj nismo jezni, saj smo prepričani, da ima pred sabo zelo svetlo prihodnost," je svoje občutke ob nenadnem razhodu z Đalovićem delil vodja nogometnih operacij pri vijoličastih. Kot enega izmed razlogov za njegov nenavaden odziv je navedel njegovo zmedenost, za katero je menil, da je posledica izkušnje z njegovim prejšnjim klubom. Rijeko je v minuli sezoni popeljal do naslova hrvaških državnih prvakov, a se je nato moral zaradi slabih rezultatov na začetku letošnje sezone posloviti od trenerskega stolčka. "Morda je bilo vodenje tako velikega kluba, kot je Maribor, zanj preveliko psihološko breme," je zaključil Basgül in povedal, da bosta oba igralca zaradi neprimernega obnašanja kaznovana z globo.

Radovan Karanović FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Prvi operativec moštva ob tem ni želel razkriti, s katerimi kandidati za novega trenerja se je doslej že pogovarjal. Znano je le, da bo Mariborčane do nadaljnjega ponovno vodil Radovan Karanović, ki je bil začasna izbira že po odhodu Tugberka Tanrivermisa. 56-letnik je potrdil, da bo na sobotnem derbiju s Celjem računal tako na Rekika kot Tetteha.