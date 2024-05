Junak Atalante v 'ekstazi': 'Neverjeten občutek je osvojiti evropsko lovoriko'

Nogometašem iz Bergama se je upravičeno smejalo, ko je v 94. minuti finala v Dublinu glavni sodnik Ištvan Kovač iz Romunije odpiskal konec tekme. Visoka in predvsem prepričljiva zmaga s 3:0 je navijače Atalante spravila v delirij, stratega in arhitekta evropske pravljice črno-modrih Gian Piera Gasperinija pa v številne objeme z najožjimi sodelavci iz strokovnega vodstva in njegovimi varovanci.

Atalanta je preprosto pometla z novopečenim nemškim državnim prvakom, ki nikoli prej v sezoni ni deloval tako izgubljeno in nemočno. Junak obračuna v irski prestolnici je bil nedvomno trikratni strelec za Bergamčane Ademola Lookman , ki je bil ves čas tekme nerešljiva uganka za obrambo Bayerja. "Ko na tako prepričljiv način proti tako kakovostnemu tekmecu osvojiš evropsko lovoriko, je občutek neverjeten. Verjeli smo od začetka do konca, da lahko pripeljemo pokal v Bergamo. S to zmago smo spisali eno najlepših strani v zgodovini kluba. Zdaj si lahko z razlogom damo duška," je po izjemni predstavi in visoki zmagi nad Bayerjem iz Leverkusna dejal Lookman.

Tudi Gasperini ni skoparil s pohvalami na račun svojih varovancev, za katere večkrat rad pove, da so pravi vojaki v najpomembnejšem trenutku. "Ko jim začne voda teči v grlo, so najboljši. A tokrat nam ni bilo treba trepetati vse do konca tekme, saj smo od uvodnega sodnikovega žvižga narekovali ritem igre. Naša končna zmaga je čista kot solza, kajti če na poti do finala premagaš takšna moštva, kot so Marseille, Sporting iz Lizbone in Liverpool, poseduješ nesporno kakovost. Vesel sem za naše igralce, strokovno vodstvo, klub kot celoto in naše neverjetne navijače, ki so v Dublinu priredili nepozabno vzdušje," pa je pristavil trener Atalante.