Junak ene največjih zmag v zgodovini Barce pristal v hrvaški Koprivnici

Jeffrenu Suarezuje priložnost ponudil Slaven Belupo iz lekarniškega mesta Koprivnica, kjer bo zdaj 32-letni produkt nogometne šole Barcelone poskušal oživiti svojo kariero, ki ga je iz vrst kluba Tenerife s Kanarskih otokov ponesla do katalonske prestolnice, kjer je v različnih selekcijah igral med letoma 2004 in 2011. Nato je oblekel še drese Sportinga CP, Real Valladolida, Eupena, Grasshoppersov in AEK Larnake.

"Dal bom vse od sebe," je za španski dnevnik MARCA ob prihodu v Koprivnico zaupal Suarez, ki je nedavno proslavil 32. rojstni dan. Prvič bi lahko dres Slavena oblekel na obračunu s hrvaškim velikanom Hajdukom, njegovi novi delodajalci pa trenutno zasedajo sedmo mesto v hrvaškem prvenstvu z 18 točkami. Suarez si bo slačilnico delil z Davorjem Lovrenom, bratom branilca Liverpoola in hrvaške reprezentance Dejana Lovrena.

Kaj bi bilo, če bi bilo ...

32-letni nogometaš v članski ekipi Barce ni pustil pretiranega pečata, se pa je podpisal pod gol, ki se je nemudoma vpisal v zgodovino katalonskega ponosa. Na ligaškem "el clasicu" je namreč novembra 2010 na Camp Nouu zabil zadnji, peti gol v mrežo Real Madrida, ki je poskrbel za "petardo" in enega najvišjih ter najbolj bolečih porazov sploh v zgodovini Reala (5:0), ki ga je takrat vodil Portugalec Jose Mourinho.

Vrhunci 'el clasica' Barcelona ‒Real Madrid iz sezone 2010/11: