Junak Giroud: Odločilna je bila naša vztrajnost

Stanje na lestvici v skupini F se je torej po zmagah AC Milana nad PSG-jem in Borussie Dortmund nad Newcastlom močno zapletlo. Dva kroga pred koncem skupinskega dela Lige prvakov imajo tako vsa štiri moštva povsem realne možnosti za preboj med 16 najboljših moštev na stari celini.

Nogometaši v rdeče-črnih dresih so prikazali zelo dobro igro, povsem drugačen obraz v primerjavi z obračunom proti istemu tekmecu pred dvema tednoma na njegovem igrišču, kar je po tekmi poudaril tudi strelec zmagovitega zadetka za italijanskega velikana Olivier Giroud. "Če smo bili na predhodnih tekmah domačega prvenstva in tudi v Ligi prvakov neučinkoviti, smo na tej tekmi končno prikazali naš pravi obraz," je po zmagi z 2:1 na San Siru uvodoma dejal zimzeleni francoski napadalec in nadaljeval: "Odločilna je bila naša vztrajnost, da kljub zgodnjemu zaostanku z 0:1 ne vržemo puške v koruzo in nadaljujemo v svojem ritmu. To se nam je na koncu obrestovalo, dosegli smo dva izjemno lepa zadetka za zasluženo zmago, ki nam znova odpira vrata osmine finala."