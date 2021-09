(Junak) Hakimi v sodniškem dodatku rešil PSG v Metzu

Parižani so igrali brez Lionela Messija , ki ima težave z bolečinami v kolenu in je namesto na tekmo odšel na zdravniške preiskave. Neuspešen je bil drugouvrščeni Marseille, na derbiju z vrha lestvice proti Angersu sta se ekipi razšli brez golov, tako da Marseille ob tekmi manj za PSG zaostaja že sedem točk.

Strasbourg je presenetljivo z 1:0 zmagal v Lensu in tekmecu zadal prvi poraz v sezoni. Presenetljiv prvi poraz v prvenstvu je zabeležila tudi ekipa Nice, ki je z 0:1 izgubila v Lorientu, Lyon pa je po zaostanku z 0:1 v drugem delu strl Troyes, zmagal je s 3:1. Nogometaši St. Etienna in Bresta so tudi po sedmem krogu še brez zmage. Obe ekipi sta tokrat z 1:3 izgubili na gostovanju, St. Etienne pri Monacu, Brest pa v Nantesu.

Končno se je odprlo Rennesu, ki je Clermont ugnal kar 6:0, za tekmeca Mure iz konferenčne lige je dvakrat zadel Kamal Deen Sulemana. Boljše čase pa je z domačo zmago z 2:1 proti Reimsu napovedal tudi branilec naslova Lille. Šest golov je padlo tudi v Montpellierju, kjer je remi 3:3 iztržil Bordeaux.

Izidi, 7. krog, sredine tekme

Monaco - St. Etienne 3:1 (1:1)

Nantes - Brest 3:1 (1:0)

Montpellier - Girondins Bordeaux 3:3 (1:2)

Lille - Stade Reims 2:1 (2:0)

Rennes - Clermont 6:0 (2:0)

Lorient - Nice 1:0 (1:0)

Metz - PSG 1:2 (1:1)

Lyon - Troyes 3:1 (0:1)

Lens - Strasbourg 0:1 (0:1)

Angers - Olympique Marseille 0:0