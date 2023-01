Junak Interja Džeko Napoliju zadal prvi poraz v Serie A

Spezia in Atalanta sta se razšli z 2:2, gostom je točko prinesel Mario Pašalić v 93. minuti, Torino in Verona pa sta igrala 1:1. Roma je z 1:0 premagala Bologno, edini gol na tekmi je že v šesti minuti z bele pike dosegel Lorenzo Pellegrini .

Z enakim izidom je Sampdoria v gosteh premagala Sassuolo in prišla do šele druge zmage v sezoni. Manolo Gabbiadini (25.) in Tommaso Augello (28.) sta bila strelca za goste, medtem ko je za domače Domenico Berardi v 64. minuti unovčil enajstmetrovko.

Milan je v gosteh tokrat ugnal Salernitano z 2:1. Že po 15 minutah je vodil z 2:0 po zadetkih Rafaela Leaa (10.) in Sandra Tonalija (15.). Pri gostiteljih je zadel Federico Bonazzoli v 83. minuti.

Milanski Inter je brez pomoči Samirja Handanovića , ki je sedel na klopi za rezervne igralce, Neapeljčane odpravil po zaslugi zadetka Edina Džeka iz 53. minute. Gosti so tako doživeli svoj prvi poraz v sezoni. Pred Milanom imajo po novem pet točk prednosti.

Lecce pa je z 2:1 odpravil Lazio. Ciro Immobile, ki je pri sedmih golih v sezoni, je goste popeljal v vodstvo v 14. minuti, Gabriel Strefezza in Lorenzo Colombo pa sta v 57. in 71. minuti poskrbela za preobrat.

Juventus se je pri predzadnji ekipi lige dolgo mučil, v 91. minuti pa je vendarle Arkadiusz Milik dosegel gol za deseto zmago Torinčanov in utrditev tretjega mesta na lestvici. Juventus je pri sedmih zaporednih zmagah, vseh sedem je vpisal brez prejetega zadetka.

Fiorentina in Monza sta igrali 1:1, Arthur je za domače zadel v prvem polčasu, Carlos Augusto pa za goste v drugem.

Najbolj slovensko obarvan obračun med Udinesejem in Empolijem se je končal brez zmagovalca. Gosti, pri katerih je Petar Stojanović igral do 92. minute, so povedli v tretji minuti, ko je zadel Tomasso Baldanzi.

Domači, pri katerih Jaka Bijol tokrat ni igral, Sandi Lovrić pa je bil na igrišču do 72. minute, so izenačili v 70. minuti z golom Roberta Pereyre.

Napoli je na vrhu z 41 točkami, sledijo Milan s 36, Juventus s 34, Inter s 33 ter Lazio in Roma s po 30. Na zadnjih treh mestih so Sampdoria (9), Cremonese (7) in Verona (6).