Junak Mahrez: Lahko bi dosegli še kakšen zadetek več

Po velikem uspehu je junak dvoboja na Etihadu Riyad Mahrez izpostavil dva ključna dejavnika: "Tudi ko nismo igrali dobro, predvsem v prvem polčasu, smo se s kolektivno igro znali otresti njihovega pritiska. Precej lažje smo zadihali po vodstvu 1:0, takrat smo se dodatno sprostili in začeli igrati svojo prepoznavno igro. V nadaljevanju tekme smo si priigrali kar nekaj zrelih priložnosti, ki so dišale po novih zadetkih. Ko pa smo dosegli še drugi zadetek, se je obračun dokončno prevesil na našo stran."

Manchester City je na povratni tekmi polfinala na svoji zelenici prikazal eno od najzrelejših predstav v zadnjih letih. Ko je bilo treba, so se varovanci katalonskega stratega Josepa Guardiole znali braniti tudi z vsemi desetimi možmi na svoji igralni polovici, medtem ko so bili prek hitrih protinapadov na drugi strani zelo nevarni za gostujoča vrata.

Mahrez je ob dveh zadetkih opravil levji delež tudi v obrambi, s čimer je malce olajšal delo svojim soigralcem v zvezni in obrambni vrsti. "To je ta naša enotnost v letošnji sezoni. Ne nazadnje pa o naši uspešnosti pričajo rezultati, tako v domači Premier ligi kot tudi v Ligi prvakov. Menim, da smo kot moštvo dozoreli za tisti zadnji korak v Ligi prvakov. Kdorkoli že bo naš nasprotnik v finalu, bo imel opravka z vrhunskim moštvom, ki v vsakem trenutku ve, kaj si želi. Verjamem, da lahko čez tri tedne v Istanbulu ponovimo zadnje predstave in visoko v zrak dvignemo najžlahtnejšo lovoriko," je prepričan napadalec Manchester Cityja.

Če je bil Mahrez izjemen v napadalnem delu Cityjeve zasedbe, je v obrambi odlično delo opravil Kyle Walker. "Za dečka iz Sheffielda je igranje v finalu Lige prvakov kot izpolnitev otroških sanj. Naša obramba je bila na obeh tekmah na izjemno visoki ravni, in to proti moštvu, ki poseduje zelo nadarjene nogometaše. Vsi smo garali za skupen uspeh, resnično smo veseli uvrstitve v finale. To je plod večletnega kakovostnega dela," pa je bil po uvrstitvi v finale Lige prvakov vzhičen Walker.