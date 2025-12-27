Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Junak meseca v Bundesligi: Hrvat rešil življenje tekmecu

Hamburg, 27. 12. 2025 12.56 pred 27 minutami 1 min branja 2

Avtor:
L.M.
Luka Vušković s hitrim razmišljanjem pomagal tekmecu

Luka Vušković je na tekmi nemškega prvenstva navijače navdušil tudi z (ne)nogometno intervencijo. 18-letnik je danskemu tekmecu v dresu Eintrachta iz Frankfurta s hitrim razmišljanjem morda tudi rešil življenje. Bundesliga je Hrvatu namenila tudi nagrado "Fair Play" meseca.

Luka Vušković
Luka Vušković
FOTO: Profimedia

Ekipi Hamburga in Eintrachta sta se na sobotnem srečanju razšli z neodločenim izidom 1:1. Bolj kot predstava svojih ljubljencev pa je navijače na tribunah Volksparkstadiona navdušila poteza Luke Vuškovića v drugem polčasu tekme.

Gostujoči nogometaš Rasmus Kristensen je trčil v domačega branilca Mira Muheima in v hipu obležal na tleh. Danec je ob kontaktu izgubil zavest in takoj je bilo jasno, da ne gre za nedolžno situacijo. Vušković je brez oklevanja posredoval, Kristensena obrnil na bok in tako preprečil, da bi se Danec začel dušiti na lastnem jeziku. Kmalu je na igrišče prišla tudi zdravniška ekipa gostujoče ekipe in poskrbela, da je z danskim branilcem vse v redu. 28-letnik je bil sicer kmalu na nogah, a je vseeno preventivno zapustil igrišče.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vuškovićevo dejanje so prepoznali tudi pri krovni organizaciji. Prejel je nagrado za najbolj "Fair Play" potezo meseca. 18-letni Hrvat, ki je že oblekel dres članske reprezentance, v Hamburgu igra kot posojen igralec Tottenhama. Zaenkrat je pustil odličen vtis tudi s svojimi predstavami, saj je bil oktobra izbran za najboljšega novinca meseca. Obstajajo celo govorice, da bi londonski klub predčasno končal dogovor o posoji in Vuškovića že januarja vrnil v angleško prestolnico.

luka vušković bundesliga izguba zavesti nagrada fairplay

Stiskaška Barcelona in ukaz Lewandowskemu: 'Pozorni so bili na vsak evro'

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
inside1
27. 12. 2025 13.23
Logično in človeško je, da se v takih primerih pomaga, če več kaj je za storiti.....Tukaj potem ni več rivalstva..... Saj ponavadi se to stori z obračanjem telesa na bok in niti ni toliko potrebe z roko šariti po ustih....
Odgovori
0 0
Kriss-slo
27. 12. 2025 13.14
Eden najbolj talentiranih branilcev na svetu..pa se eden prihaja iz hajduka za katerega se ze vsi tepejo..hrvati imajo neomejen bazen talentov ,za vse tiste ki upajo da bodo po odhodu modrica slabsi..
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Gripa pri otroku: kako jo hitro prepoznati
Gripa pri otroku: kako jo hitro prepoznati
Ko otrok ne more sedeti pri miru: kako prepoznati razliko med nemirom in težavami
Ko otrok ne more sedeti pri miru: kako prepoznati razliko med nemirom in težavami
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Tako je videti empatija pri dvoletniku
zadovoljna
Portal
Skrivna poroka lepe manekenke
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo zvesti sebi, ovni bodo iskreni
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo zvesti sebi, ovni bodo iskreni
Letni horoskop 2026: Ribe bodo čustveno bolj stabilne
Letni horoskop 2026: Ribe bodo čustveno bolj stabilne
Kapuco že vse življenje nosite narobe
Kapuco že vse življenje nosite narobe
vizita
Portal
Pogosta navada pri pošiljanju sporočil, ki lahko nakazuje psihopatske lastnosti?
Podprite svoja jetra z naravno hrano
Podprite svoja jetra z naravno hrano
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
Živila, ki dokazano pomagajo umiriti telo in znižajo kortizol
Živila, ki dokazano pomagajo umiriti telo in znižajo kortizol
cekin
Portal
Izpoved delavke, ki je pretresla regijo
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
moskisvet
Portal
Smučanje v Bosni: Kam lahko greste in kakšne so cene?
Veste, kdo je to?
Veste, kdo je to?
Skrivnost slike za 278 milijonov evrov
Skrivnost slike za 278 milijonov evrov
Stres pri moških: Tihi ubijalec, ki ga morate prepoznati!
Stres pri moških: Tihi ubijalec, ki ga morate prepoznati!
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
To so možnosti za kopalnico brez ploščic
To so možnosti za kopalnico brez ploščic
To je najboljša rešitev za čiščenje prahu, las in dlak
To je najboljša rešitev za čiščenje prahu, las in dlak
Ste vedeli, da je peteršilj lahko zelo strupen?
Ste vedeli, da je peteršilj lahko zelo strupen?
okusno
Portal
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
voyo
Portal
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425