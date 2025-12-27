Junak meseca v Bundesligi: Hrvat rešil življenje tekmecu

Ekipi Hamburga in Eintrachta sta se na sobotnem srečanju razšli z neodločenim izidom 1:1. Bolj kot predstava svojih ljubljencev pa je navijače na tribunah Volksparkstadiona navdušila poteza Luke Vuškovića v drugem polčasu tekme.

Gostujoči nogometaš Rasmus Kristensen je trčil v domačega branilca Mira Muheima in v hipu obležal na tleh. Danec je ob kontaktu izgubil zavest in takoj je bilo jasno, da ne gre za nedolžno situacijo. Vušković je brez oklevanja posredoval, Kristensena obrnil na bok in tako preprečil, da bi se Danec začel dušiti na lastnem jeziku. Kmalu je na igrišče prišla tudi zdravniška ekipa gostujoče ekipe in poskrbela, da je z danskim branilcem vse v redu. 28-letnik je bil sicer kmalu na nogah, a je vseeno preventivno zapustil igrišče.