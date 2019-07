'Junak' Navas preprečil novo blamažo 'galaktikov' proti razigranemu Tottenhamu

'Galaktiki' so lahko zelo 'zadovoljni' z minimalnim porazom (0:1), saj so jih Spursi nadigrali v vseh segmentih nogometne igre. Varovanci argentinskega strokovnjaka Mauricia Pochettina so namreč od uvodnega sodnikovega žvižga vsilili svoj ritem igre, kar je v 22. minuti privedlo do hude napake v ožji obrambi 13-kratnih evropskih klubskih prvakov, ki jo je izkoristil Harry Kane.



Slednji je še nekajkrat ogrozil vrata sicer izjemnega Keylorja Navasa, kateremu se njegovi soigralci lahko zahvalijo, da ni prišlo do nove rezultatske blamaže. To je bila že četrta tekma v sklopu priprav na novo sezono, na kateri Madridčani niso uspeli nadigrati in posledično premagati svojega nasprotnika. Pred debaklom vseh debaklov pred dnevi v New Jerseyu, kjer je Real izgubil proti mestnemu rivalu Atleticu z vaterpolskih 3:7, je moral priznati premoč še münchenskemu Bayernu (1:3), medtem ko se je tekma z londonskim Arsenalom končala z neodločenih 2:2. Tottenham bi lahko kot že rečeno zmagal z višjo razliko, a so bili njegovi nogometaši pri zaključnih strelih nezbrani ali pa je na njihovo nesrečo med vratnicama odlično posredoval izkušeni kostariški čuvaj mreže Navas.