Junak Realove zmage Casemiro: Verjamemo, da smo lahko prvaki

"Veliko imamo odsotnosti zaradi poškodb in to je težko. A današnja zmaga je plod celotne ekipe, trdega dela vseh. Thibaut s svojimi obrambami ... Ne presenečajo me, saj je izvrsten vratar, a moramo govoriti o delu vseh," je še povedal Casemiro.

"Ne gre le za to, da je Atletico Madrid izgubil. Verjamemo, da lahko osvojimo naslov," je po tekmi povedal Casemiro. "Mislim, da je na voljo še 42 točk, to je veliko. Vemo, da je do konca še veliko prvenstva. Vemo, da je težko, a verjamemo v naslov."

"Jutri (v nedeljo, op. a.) bomo videli. Ne moremo tvegati, veliko tekem je še ostalo. Če ne bo mogel biti z nami, z njim ne bomo tvegali," je dejal Zidane. "Nobena tekma ni lahka. Valladolid je ekipa, ki potrebuje točke. Vse tekme bomo morali odigrati na meji in od tu pa do konca sezone nas čakajo težke tekme. To vemo. Lahko smo zadovoljni z opravljenim delom in z rezultatom, še posebej pa s tem, da smo ohranili mrežo nedotaknjeno. Moramo se osredotočati nase in ne smemo pogledovati proti ostalim. Atalanta? Menim, da smo v dobri formi, imamo kontinuiteto rezultatov. Za nami so tri tekme brez prejetega gola in to je pomembno. Vsa ekipa se dobro brani in menim, da z žogo vemo, da nam lahko uspejo določene reči."

Simeone: Cilj je zelo pomemben, a še pomembnejša je pot do tja

Nekaj minut pred tekmo je iz domačega Madrida prišla vzpodbudna vest, da je Atletico Madrid po nedavnem remiju z Levantejem na drugem zaporednem obračunu z neugodnim moštvom iz Valencie celo izgubil (0:2). Moštvo trenerja Simeoneja je kljub popolni prevladi prejelo dva zadetka iz edinih strelov v okvir Oblakovih vrat na tekmi, enega celo v prazno mrežo s sredine igrišča, ko se je Oblak v zadnjih sekundah pridružil napadu. V prvem polčasu je njegovo mrežo zatresel soigralec Mario Hermoso, nato pa je po protinapadu globoko v sodnikovem podaljšku kot že rečeno v prazen gol žogo poslal Jorge de Frutos.

"Poskušaš najti pozitivne plati in bile so,"je po tekmi dejal Simeone. "Ne v rezultatu, ki je najpomembnejši. Prvi polčas je bil počasen, z malo priložnostmi za oboje, ena (Pedro) Moralesova iz protinapada in druga Joaa (Felixa), ki je streljal prek vrat. A prvi polčas je bil brez življenja, brez hitrosti ... Brez vsega tistega, kar se je videlo v drugem polčasu. Takrat se je prikazala ekipa iz letošnje sezone, pojavljati smo se začeli na boku in nizati predložke, prihajali v situacije za zadetek ... Oni so se dobro branili, njihov vratar je bil izjemen,"je nadaljeval Argentinec.

"Če je to poraz, ki skrbi? Cilj je zelo pomemben, a še pomembnejša je pot do tja. Na poti so postaje, ovire, sreča, smola, dobra igra, slaba igra in vse to je potrebno prebroditi, da prideš do cilja. Smo na tej poti, na kateri bomo naleteli na ovire, s katerimi se moramo čim bolje spopasti. Da so za padec forme odgovorne okužbe? Ne iščem izgovorov, mi smo prvi, ki moramo dati orodja nogometašem, da lahko najdejo rešitve, kot se je zgodilo v drugem polčasu, ne glede na to, koga imamo na voljo. Prvenstva so vedno izenačena, trenutki, napori, ovire ... A to velja za vse. Tisti, ki bodo najtrdnejši v težkih trenutkih, bodo imeli največ možnosti za dosego cilja, ki ga imajo v mislih."

Najboljši igralec tekme, vratar Levanteja, navija za Real

Levantejev vratar Dani Cardenas, produkt mladinskih šol katalonskih mestnih tekmecev Barcelone in Espanyola, je po izvrstni predstavi na Wandi Metropolitano odkrito priznal, da si v tej sezoni želi, da prvak postane Real Madrid.

"Prejšnjič smo remizirali in si dejali, da smo odščipnili točko vodilnemu, danes pa je bila 'bomba'," je dejal 23-letnik iz Terrasse v okolici Barcelone."Imeli smo nekaj sreče, a to je plod dela celotne ekipe. Ni bil slučaj. Koga bi izbral v boju za naslov? To je neugodno vprašanje, toda upam in želim si, glede na moja otroška leta, da bo to Real Madrid, bom kar izbral. Moja družina je bolj za bele, so Katalonci, toda beli. Od malih nog sem bil pri Barci, nato sem imel pri preskoku iz kadetov k mladincem možnost izbirati med Barco in Espanyolom. Izbral sem Espanyol, nato pa pristal pri Levanteju,"je še dodal Cardenas.