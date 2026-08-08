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Nogomet

Junak finala na pragu sanjskega prestopa v PSG

Barcelona, 08. 08. 2026 18.11 pred enim dnevom 2 min branja 20

Avtor:
Š.Z.
Ferran Torres

Edini strelec v finalu minulega svetovnega prvenstva Ferran Torres je po poročanju španskih in francoskih medijev tik pred prestopom v PSG, kjer bi znova sodeloval s svojim nekdanjim trenerjem Luisom Enriquejem. V Barceloni naj bi še vedno čakali na uradno ponudbo Paris Saint-Germaina za španskega napadalca.

Ferran Torres
Ferran Torres
FOTO: AP

Junak minulega mundiala in edini strelec v velikem finalu Ferran Torres bi lahko kmalu postal novi član Paris Saint-Germaina. Po poročanju španskih in francoskih medijev naj bi se španski napadalec z aktualnimi evropskimi prvaki že dogovoril za petletno pogodbo.

Športni direktor Barcelone Deco je sicer že jasno povedal, da katalonski klub Torresa ne želi prodati, temveč mu želi podaljšati pogodbo, ki se izteče prihodnje leto. Parižani bodo morali zato, če bodo želeli 26-letnika pripeljati na Park princev, na Camp Nou poslati zelo bogato ponudbo.

Parizu to ne bi smela biti prevelika ovira, saj je za Bradleyja Barcolo prejel ponudbo Liverpoola v višini 115 milijonov evrov in zdi se, da bi bil Torres idealna zamenjava.

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Kaj bi odhod Torresa pomenil za Barcelono?

Po letošnji sezoni je Camp Nou zapustil že legendarni napadalec Robert Lewandowski, zato bi bil odhod Torresa za Katalonce še toliko večji udarec. Tudi njihov načrt za prihod Juliana Alvareza pa za zdaj ne poteka po željah Barce. Predstavniki njegovega zdajšnjega kluba Atletica Madrida so že jasno sporočili, da argentinskega napadalca ne nameravajo prodati.

Zadnji poskus Barcelone je bil sestanek v Madridu med Decom in Alvarezovim agentom Fernandom Hidalgom. Pogovor je privedel do spremembe strategije v prizadevanjih, da bi napadalca pripeljali na Camp Nou. Katalonci naj bi se zdaj osredotočili predvsem na diplomacijo in dialog. Kaj točno bo to pomenilo, bomo še videli. Alvarez naj bi se na treninge Atletica vrnil ob predvidenem času. Najprej se želi sestati s trenerjem, nato pa še z vodstvom kluba, kateremu naj bi ponovno predstavil svojo željo, ki je igranje za Barcelono v naslednji sezoni.

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KOMENTARJI20

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Lastniki česarkoli
09. 08. 2026 17.02
Mislim, da Hamza enostavno ne bo sposoben zapraviti toliko velikih priložnosti, kot jih je Torres
Odgovori
+6
7 1
Loptass
09. 08. 2026 13.47
Ko je 🐢 za skromnih 160 mil bonusa okrepil sekto plačancev, je PSG postal ekipa. Zmagovalna.
Odgovori
+7
10 3
cripstoned
08. 08. 2026 21.51
Torres je pac spoznal da v dresu ropalone lahko samo sanja ligo prvakov...
Odgovori
-4
15 19
Loptass
09. 08. 2026 11.45
Mastantuono, Ceballos ipd. tudi imajo dovolj tega, da jih izločajo drugoligaši, potem pa se morajo izgovarjat na Negreiro in sodnike.
Odgovori
+6
15 9
Kolllerik
08. 08. 2026 21.32
Hamzo strenirat. Ima Barca kapacitete.
Odgovori
+0
15 15
cripstoned
08. 08. 2026 21.50
Ahahahahaha...brez sodnikov in vara segunda in dokoncni propad..
Odgovori
-5
14 19
Kolllerik
08. 08. 2026 21.52
Pravica belih hejterjev Barce je da sanjate in da jočete.
Odgovori
+5
18 13
cripstoned
08. 08. 2026 21.56
Ropalona nima hejterjev...enako kot je nimata argentina mali prevarant in infantino...kaksne prevare podpirate farsici hahahahahahw
Odgovori
-4
14 18
Clovek
09. 08. 2026 08.23
Sam podpiraš največje lopove pa tukaj smetiš.
Odgovori
+5
16 11
cripstoned
09. 08. 2026 09.12
Sem navijac reala...in ne podpornik ropalone, milana, juveta, fenerbahceja in podobnih klubov...ropalona je z naskokom najbolj umszan klub...3 predsedniki so koncali v zaporu, laporta je pa naslednji ki bo koncal tam..ce ne bo prej zbezal v juzno ameriko..NEGREIRA 18LET...najvecji sodniski skandali, korupcija in VAR skandali so doma v kataloniji...jaume roure bo tudi moral bezati..MEDIAPRO...tiho farsic bodi vesel da se mi vsakodnevno ne lubi nastevati vasih kraj ker jih pac prevec..
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-5
11 16
Lock Down
09. 08. 2026 09.17
Si navijač reala... saj to ti človek dopoveduje, pa si očitno toliko omejen, da ne razumeš.
Odgovori
+6
17 11
Kolllerik
09. 08. 2026 11.43
🤣🤣
Odgovori
+4
10 6
Loptass
09. 08. 2026 11.43
Kaj ima Negreira s tem, da vas je Albacete iz segunde ven poknil???
Odgovori
+7
14 7
Clovek
09. 08. 2026 19.10
Se pa vsak dan hvališ z vašimi krajami :D napiši samo v tubo, boš dobil celovečerca ali pa počakaj še na eno konferenco kako so vas spet “pokradli”🤣🤣 jok in stok sinko, var vas je povozil pa lahko se 10000x skopiraš svoje komentarje.
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+3
5 2
Lucky
08. 08. 2026 21.15
Ne rabiš bit glih neka vlka kapaciteta, da z takim servisom zaviješ 15 golov.
Odgovori
-2
11 13
Boris Kavčič
08. 08. 2026 19.54
Torres je zelo topel-hladen napadalec..nezanesljiv včasih egoist,zato kar naj gre...
Odgovori
+4
11 7
Kolllerik
08. 08. 2026 19.44
Na koncu bo še Vlahović dober
Odgovori
-6
8 14
Boris Kavčič
08. 08. 2026 19.55
za ćvape pečt..
Odgovori
-4
8 12
NoriSušan
08. 08. 2026 19.31
Lepa hvala in srečno
Odgovori
-1
9 10
mmickica
08. 08. 2026 19.30
Ne bi imela nic proti, ce bi prisel Alvarez, kar pa se zdi vse manj verjetno. Tako pa ne vem, ne vidim altrnative zaenkrat.
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+5
15 10
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