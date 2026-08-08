Junak finala na pragu sanjskega prestopa v PSG

Junak minulega mundiala in edini strelec v velikem finalu Ferran Torres bi lahko kmalu postal novi član Paris Saint-Germaina. Po poročanju španskih in francoskih medijev naj bi se španski napadalec z aktualnimi evropskimi prvaki že dogovoril za petletno pogodbo.
Športni direktor Barcelone Deco je sicer že jasno povedal, da katalonski klub Torresa ne želi prodati, temveč mu želi podaljšati pogodbo, ki se izteče prihodnje leto. Parižani bodo morali zato, če bodo želeli 26-letnika pripeljati na Park princev, na Camp Nou poslati zelo bogato ponudbo.
Parizu to ne bi smela biti prevelika ovira, saj je za Bradleyja Barcolo prejel ponudbo Liverpoola v višini 115 milijonov evrov in zdi se, da bi bil Torres idealna zamenjava.
Kaj bi odhod Torresa pomenil za Barcelono?
Po letošnji sezoni je Camp Nou zapustil že legendarni napadalec Robert Lewandowski, zato bi bil odhod Torresa za Katalonce še toliko večji udarec. Tudi njihov načrt za prihod Juliana Alvareza pa za zdaj ne poteka po željah Barce. Predstavniki njegovega zdajšnjega kluba Atletica Madrida so že jasno sporočili, da argentinskega napadalca ne nameravajo prodati.
Zadnji poskus Barcelone je bil sestanek v Madridu med Decom in Alvarezovim agentom Fernandom Hidalgom. Pogovor je privedel do spremembe strategije v prizadevanjih, da bi napadalca pripeljali na Camp Nou. Katalonci naj bi se zdaj osredotočili predvsem na diplomacijo in dialog. Kaj točno bo to pomenilo, bomo še videli. Alvarez naj bi se na treninge Atletica vrnil ob predvidenem času. Najprej se želi sestati s trenerjem, nato pa še z vodstvom kluba, kateremu naj bi ponovno predstavil svojo željo, ki je igranje za Barcelono v naslednji sezoni.
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