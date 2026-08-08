Junak finala na pragu sanjskega prestopa v PSG

Junak minulega mundiala in edini strelec v velikem finalu Ferran Torres bi lahko kmalu postal novi član Paris Saint-Germaina. Po poročanju španskih in francoskih medijev naj bi se španski napadalec z aktualnimi evropskimi prvaki že dogovoril za petletno pogodbo.

Športni direktor Barcelone Deco je sicer že jasno povedal, da katalonski klub Torresa ne želi prodati, temveč mu želi podaljšati pogodbo, ki se izteče prihodnje leto. Parižani bodo morali zato, če bodo želeli 26-letnika pripeljati na Park princev, na Camp Nou poslati zelo bogato ponudbo.

Parizu to ne bi smela biti prevelika ovira, saj je za Bradleyja Barcolo prejel ponudbo Liverpoola v višini 115 milijonov evrov in zdi se, da bi bil Torres idealna zamenjava.