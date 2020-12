Junak zmage Olimpije na derbiju: Lahko bi zabil še kakšen gol

Napadalec OlimpijeDjordje Ivanović, ki je zabil že na prvem derbiju sezone v Ljudskem vrtu (1:1), za uradno spletno stran ljubljanskega kluba pravi, da je bila zmaga zmajev povsem zaslužena: "Derbi je derbi, ni kaj. To je bil moj drugi tukaj v Sloveniji. Zmagali smo, bili smo boljša ekipa in nasprotniku nismo dovolili, da si ustvari priložnosti. Igrali smo čvrsto, disciplinirano in zmagali smo z 2:0."Ivanović se je z novim zadetkom, skupaj jih ima na kontu že osem, ponovno povzpel na vrh prvenstvene lestvice strelcev. "Zadovoljen sem s svojo igro, lahko bi zadel še kakšen zadetek, a to je nepomembno. Pomembno je, da smo mi zmagali in da smo v vrhu ter da sledimo našim ciljem in planom, da osvojimo naslov."