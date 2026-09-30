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Nogomet

Junak zmage upa, da bo novembra bolje

Ljubljana, 30. 09. 2026 12.11 pred 35 minutami 2 min branja 1

Avtor:
J.B. S.V.
Sandi Lovrić

Slovenija je proti Severni Makedoniji pokazala daleč najboljšo predstavo po evropskem prvenstvu 2024 in povsem zasluženo slavila z 2:0. Pot do zmage je s prvim zadetkom tlakoval Sandi Lovrić, ki je pri Udineseju na stranskem tiru, tako da je v torek začel sploh prvič v tej sezoni. 28-letnik je bil presrečen zaradi zadetka in zmage, tako kot njegovi soigralci pa je imel marsikaj za povedati čez katastrofalno zelenico v Stožicah.

Do tekme s Severno Makedonijo je Sandi Lovrić v tej sezoni zbral vsega 20 minut. Polovico za Udinese na gostovanju pri Interju, prav tako pa je deset minut igral proti Škotski v soboto.

Tokrat ga je Boštjan Cesar v ogenj poslal od prve minute. Prvi polčas, kakor to velja za celotno reprezentanco, ni bil najboljši. V drugem pa mu je po sijajnem golu v 55. minuti steklo. Igrišče je ob stoječih ovacijah zapustil 20 minut pred koncem.

"Vedno je lepo doseči zadetek. Če s tem pomagaš ekipi, pa je še toliko lepše. Zelo vesel sem, da smo zmagali," je prve vtise po tekmi strnil Lovrić.

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Skupaj s soigralci je tako utišal kritike navijačev, ki so bili po remiju brez golov proti Škotski precej glasni. Drugi polčas proti Severni Makedoniji je bil daleč najboljši, odkar na selektorskem stolčku sedi Boštjan Cesar.

"Ko zmagaš, je vedno lepše. Tako Škotska kot Severna Makedonija sta dobri reprezentanci, ampak smo oddelali svoje," si je oddahnil Lovrić.

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Zelenica je bila naravnost katastrofalna

V pogovoru po tekmi seveda nismo mogli mimo naravnost katastrofalne travnate zelenice v Stožicah. Trave je bilo iz minute v minuto manj, ob strelih in podajah nogometašev se je pesek dvigoval, kot da bi igrali v puščavi in ne na – vsaj moral bi biti – najboljšem stadionu v državi.

Lovrić ima zato jasno željo: "Ni lahko. Na žalost teren res ni dober. Ampak zato je še toliko boljše, da smo zmagali. Zdaj sledita dve gostovanji. Upam, da bo novembra doma boljši teren."

Pred reprezentanco sta v oktobrskem ciklu še dve tekmi. V soboto sledi gostovanje v Švici, ki je na papirju zagotovo najboljša reprezentanca v skupini. Tri dni kasneje pa Lovrić in soigralci gostujejo v Glasgowu.

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KOMENTARJI1

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Anion6anion
30. 09. 2026 13.10
To zelenico so menjali že najmanj trikrat. Kdo tu služi, ni dileme!
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