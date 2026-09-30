Junak zmage upa, da bo novembra bolje

Do tekme s Severno Makedonijo je Sandi Lovrić v tej sezoni zbral vsega 20 minut. Polovico za Udinese na gostovanju pri Interju, prav tako pa je deset minut igral proti Škotski v soboto.

Tokrat ga je Boštjan Cesar v ogenj poslal od prve minute. Prvi polčas, kakor to velja za celotno reprezentanco, ni bil najboljši. V drugem pa mu je po sijajnem golu v 55. minuti steklo. Igrišče je ob stoječih ovacijah zapustil 20 minut pred koncem.

"Vedno je lepo doseči zadetek. Če s tem pomagaš ekipi, pa je še toliko lepše. Zelo vesel sem, da smo zmagali," je prve vtise po tekmi strnil Lovrić.