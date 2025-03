Junaški kapetan Oblak proti Slovaški izgubil glas, ne pa tudi tekme

OGLAS

"Težka, zahtevna tekma, mislim, da ima Slovaška kvalitetno ekipo in to se je pokazalo na obeh tekmah. Na koncu zmaga na naši strani, kar je to, kar smo iskali, to kar smo si želeli, tako da sem zadovoljen z rezultatom in s tem, da smo ostali v B diviziji," je po težko prigarani zmagi nad Slovaško povedal kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak.

Jan Oblak FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Vratar Atletico Madrida je na obeh tekmah proti Slovaški zaklenil vrata, v Stožicah se je izkazal s šestimi obrambami, a po tekmi skromno dejal: "Kot vratar nikoli ne pričakuješ koliko boš imel dela. Vsako tekmo greš posebej, vsako tekmo greš z najboljšimi željami in vsako tekmo daš vse od sebe, potem pa imaš kot vratar kdaj malo več dela, kdaj malo manj, ampak na koncu mislim, da to niti nima veze. Končni rezultat je pomemben in jaz sem najbolj vesel, ko ekipa zmaga in ko nimam dela, ampak takrat, ko pa ga imam, ga poskušam opraviti na najboljši možen način in pomagati ekipi do zmage."

Statistika Jana Oblaka proti Slovaški FOTO: Sofascore.com icon-expand

32-letni Škofjeločan se ni izkazal le z obrambami, temveč tudi z vodstvenimi sposobnostmi, saj je kot kapetan vseh 120 minut dajal napotke soigralcem in posledično skoraj ostal brez glasu: "Ja to je vedno tako po takih tekmah, danes pa smo igrali 120 minut in ne 90. Vedno je treba opozarjati, vedno se je treba pogovarjati in to ne samo jaz, ampak tudi ostali igralci. Na koncu je to pomemben del, ker sploh od zadaj najbolje vidiš in nekako na ta način pomagaš igralcu se postaviti na boljši način."

Jan Oblak FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Kapetan Slovenije je po tekmi še povedal, koliko mu pomeni zmaga proti Slovaški in se ozrl proti prihajajočemu izzivu zanj in za soigralce: "Vsaka zmaga prinese pozitivno energijo in zagotovo je to pomembno. Pomembno je, da smo ostali v B ligi, pomembno je, da bomo tudi v naslednji izdaji Lige narodov igrali proti močnejšim ekipam, kajti samo na ta način lahko reprezentanca raste in normalno da tudi za kvalifikacije, ki nas čakajo, ki bodo zelo zahtevne, zelo težke, ampak treba je verjeti in jaz mislim, da nam lahko uspe"

Slovenska reprezentanca bo znova ma delu junija, ko bo odigral dve prijateljski tekmi. Naslednji velik izziv za varovance Matjaža Keka pa se bo začel septembra, ko se bodo začele kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto gostile ZDA, Mehika in Kanada. Slovenski nogometaši se bodo za močno želeno SP septembra doma merili s Švedsko (5. 9.) in v gosteh s Švico (8. 9.), oktobra v gosteh s Kosovom (10. 10.) in doma proti Švici (13. 10.), za konec pa novembra še doma proti Kosovu (15. 11.) in na v gosteh proti Švedski (18. 11.). Prvouvrščena reprezentanca iz skupine se bo neposredno uvrstila na SP, drugouvrščena pa bo igrala dodatne kvalifikacije.