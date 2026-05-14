'Jura raztura', slavje Kidričanov, ki je plod dolgoročnega dela

Kidričani so do pokalne lovorike prišli prvič po davnem letu 1965. V takratnem republiškem pokalu so s 3:2 premagali zvezdniško Olimpijo. V letošnji izvedbi so Kidričani sicer slavili proti drugoligašu Brinju iz Grosuplja, a veselje ob zgodovinskem uspehu ni zato nič manjše. Šumarji so si preboj med slovensko elito znova priborili v letošnji sezoni, ki je zanje dobila zgodovinsko noto. Poleg velike zmage v pokalu so se ustalili na sedmem mestu ligaške razpredelnice in si zagotovili obstanek v Prvi ligi.

Glavni arhitekt vzpona Aluminija je zagotovo Jura Arsić, ki je klub prevzel v začetku lanske sezone. 44-letnik je s preudarno in pragmatično igro dokazal, da se dobro zaveda položaja svojega kluba v slovenskem nogometu, pristop, ki je Kidričane v Celju pripeljal do pokalne lovorike. "Nocoj smo bili srečnejši in spretnejši. Brinje je sicer pokazalo, da podobno kot mi v zadnjem obdobju dela dobro in mislim, da bodo še prišli na svoj račun," je strnil svoje prve misli po zmagoslavju.

Aluminij je bil sicer večino tekme v podrejenem položaju, prelomni trenutek je prišel v 70. minuti, ko je grosupeljski obrambi pobegnil Emir Saitoski, ki se mu je odprla "avtocesta" proti golu. Branilec Brinja Samo Matjaž ga je podrl in glavnemu sodniku Davidu Šmajcu ni preostalo drugega, kot da mlademu Slovencu pokaže rdeč karton. Situacija, ki je veliko pripomogla h končnemu rezultatu, še zdaleč pa ni bila naključna: "Že večkrat smo v tej sezoni dokazali, da imamo odlično tranzicijo, čeprav nismo klasična tranzicijska ekipa. Gre za enega izmed segmentov, ki smo mu posvečali ogromno pozornosti v tej sezoni," je bil jasen Arsić.