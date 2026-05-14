Nogomet

'Jura raztura', slavje Kidričanov, ki je plod dolgoročnega dela

Celje, 14. 05. 2026 09.16 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
Lu.M
FOTOGALERIJA: Finale Pokala Pivovarne Union 2026

Včeraj smo dobili odgovor na še edino preostalo relevantno nogometno vprašanje v naši državi: kdo bo pokalni prvak? Do tako želene trofeje so prišli igralci Aluminija, ki so z minimalno zmago premagali Brinje in si prvič v samostojni Sloveniji zagotovili slavje t. i. velike trofeje. Glavni arhitekt uspeha "šumarjev" je glavni trener Jura Arsić, ki se zaveda pomembnosti sredinega zmagoslavja.

Kidričani so do pokalne lovorike prišli prvič po davnem letu 1965. V takratnem republiškem pokalu so s 3:2 premagali zvezdniško Olimpijo. V letošnji izvedbi so Kidričani sicer slavili proti drugoligašu Brinju iz Grosuplja, a veselje ob zgodovinskem uspehu ni zato nič manjše. Šumarji so si preboj med slovensko elito znova priborili v letošnji sezoni, ki je zanje dobila zgodovinsko noto. Poleg velike zmage v pokalu so se ustalili na sedmem mestu ligaške razpredelnice in si zagotovili obstanek v Prvi ligi.

Glavni arhitekt vzpona Aluminija je zagotovo Jura Arsić, ki je klub prevzel v začetku lanske sezone. 44-letnik je s preudarno in pragmatično igro dokazal, da se dobro zaveda položaja svojega kluba v slovenskem nogometu, pristop, ki je Kidričane v Celju pripeljal do pokalne lovorike. "Nocoj smo bili srečnejši in spretnejši. Brinje je sicer pokazalo, da podobno kot mi v zadnjem obdobju dela dobro in mislim, da bodo še prišli na svoj račun," je strnil svoje prve misli po zmagoslavju.

Aluminij je bil sicer večino tekme v podrejenem položaju, prelomni trenutek je prišel v 70. minuti, ko je grosupeljski obrambi pobegnil Emir Saitoski, ki se mu je odprla "avtocesta" proti golu. Branilec Brinja Samo Matjaž ga je podrl in glavnemu sodniku Davidu Šmajcu ni preostalo drugega, kot da mlademu Slovencu pokaže rdeč karton. Situacija, ki je veliko pripomogla h končnemu rezultatu, še zdaleč pa ni bila naključna: "Že večkrat smo v tej sezoni dokazali, da imamo odlično tranzicijo, čeprav nismo klasična tranzicijska ekipa. Gre za enega izmed segmentov, ki smo mu posvečali ogromno pozornosti v tej sezoni," je bil jasen Arsić.

V Celju smo bili kljub nezvezdniškemu finalu priča lepemu vzdušju, h kateremu je botrovalo skoraj 4000 navijačev, ki so se zbrali na tribunah stadiona Z'dežele. "Bil je krasen nogometni praznik zaradi vseh navijačev in mislim, da smo pokazali, da tudi manjši klubi v Sloveniji znamo pričarati lep nogometni večer," je večer opisal Arsić, ki je v slačilnici ustvaril poenoteno atmosfero, ki je do izraza prišla tudi na novinarski konferenci. Nastop trenerja in kapetana Tomislava Jagića so za nekaj minut prekinili navdušeni nogometaši Aluminija in ju, kot veleva nogometna folklora, polili s šampanjcem. Slišati je bilo tudi napev "Jura raztura," ki govori o cenjenosti slovenskega stratega v Kidričevem.

Zmaga pa ni prinesla zgolj prve zvezdice v klubski zgodovini, temveč pomeni tudi, da bo Aluminij naslednjo sezono udejstvoval v Evropi. Zmagovalec pokala si pribori drugo najboljše izhodišče, kar v praksi pomeni, da bodo "šumarji" svoj pohod po stari celini začeli v kvalifikacijah za ligo Evropa. S tem so si zagotovili vsaj štiri evropske tekme.

Martinović
14. 05. 2026 10.19
In vendarle bo evropski nogomet v Mariboru!
Malo_sutra
14. 05. 2026 09.58
Zanimiv slovenski nogomet, en komentar.
wsharky
14. 05. 2026 09.44
in igrali bodo v ljudskem vrtu, tako, da bodo troteki lahko spremljali evropske tekme, sicer Aluminija in ne svojih klovnov in baletnikov na terenu
