Jürgen Klopp še za dve leti podaljšal pogodbo z Liverpoolom

"Ostajam še dodatni dve leti. In ne samo jaz, tudi vsi moji trenerji ostajajo z mano, kar je v bistvu najpomembnejše. Zakaj je vprašanje? Ker želi Ulla ostati in kaj moraš kot dober mož storiti, ko si žena želi ostati? Ostaneš, kakopak. To je eden izmed razlogov, a ni edini. Veste, da imam res rad ta klub in je zame najlepše, da lahko ostanem. Počutim se res, res srečnega. Koliko je sedaj že od mojega prihoda? Šest let in pol, če se ne motim ... pri FSG-ju so si takrat dejali, da bi bila dobra ideja v klub pripeljati Nemca in sedaj smo tukaj, v klubu torej ostajam še vsaj nadaljnja štiri leta, kar je dolga doba v nogometu in upam, da bomo skupaj uživali v času, ki nam je dan. Se vidimo kmalu!" je v svojem slogu podaljšanje pogodbe pokomentiral Jürgen Klopp.