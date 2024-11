Jurić na klopi Rome zdržal le slaba dva meseca

Ivan Jurić in Gianluca Mancini

"Radi bi se zahvalili Ivanu Juriću za njegovo trdo delo v preteklih tednih. S težkim okoljem se je spopadel z največjo profesionalnostjo in za to smo mu hvaležni. Želimo mu vse najboljše pri njegovih prihodnjih izzivih," so zapisali pri Romi.

Italijanski mediji poročajo, da je glavni kandidat za klop Roberto Mancini, nekdanji italijanski selektor, ki je prost, odkar je izgubil službo selektorja Savdske Arabije. "Iskanje novega glavnega trenerja se je že začelo in pričakujemo objavo v prihodnjih dneh," so še sporočili iz kluba, ki je pri navijačih še vedno deležen kritik, ker se je razšel z legendo kluba Danielejem De Rossijem.