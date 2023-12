Seznam najvrednejših igralcev v zgodovini: PSG drži prvo mesto

Posodobljena tržna vrednost nogometašev po zadnjem poročilu Transfermarkta je prinesla nekaj sprememb na lestvici najvrednejših igralcev v zgodovini nogometne igre. Nogometaš Real Madrida in eden najbolj vročih igralcev trenutno je zdrsnil med prva tri mesta, ki so jih do sedaj držali igralci francoskega PSG-ja in angleškega Manchester Cityja. Spodaj si lahko pogledate celoten seznam najdražjih nogometašev vseh časov in njihovih ekip, ki so ga pripravili pri španski Marci.