Carlo Ancelotti samozavestno: Imamo najboljšo ekipo na svetu

Madridčani so na zadnji tekmi španskega prvenstva upravičili vlogo favorita in nasprotnika (sicer do takrat prvouvrščeno ekipo na lestvici) porazili s kar tremi zadetki. Pod zadnjega se je vpisal Jude Bellingham, ki se je izkazal za izvrsten nakup. Madridčani sedaj dobro strelsko formo želijo prenesti tudi v elitno evropsko tekmovanje."Napoli je ena izmed najboljših ekip v Italiji. Klub je ohranil enako strukturo, kot jo je imel lani. Ima visok nivo, dobre posameznike. Nalogo moramo vzeti zelo resno in storiti to, kar smo storili v soboto proti Gironi," so prve besede Italijana Carla Ancelottija. Seveda pogovor kaj kmalu nanese na mladega Angleža, ki je Galaktike okrepil v poletnem prestopnem roku: "Bellingham se je na novo okolje zelo dobro prilagodil, iz tekme v tekmo kaže svoje kvalitete. Ali je najboljši v ekipi? To ni pomembno, mi imamo najboljšo ekipo na svetu. To, da je Bellingham del nje, pa nas zelo veseli."