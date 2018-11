Inter se je s 'petardo' ogrel za spopad z Barcelono

Milanski Inter, ki ga v torek, prenos na Kanalu A in VOYO, čaka zahteven obračun Lige prvakov, je generalko za spopad proti Barceloni končal brezhibno. Črno-modri so v 11. krogu Serie A pred domačimi gledalci, zbralo se jih je 70.000, visoko ugnali Genoo (5:0) in se utrdili na mestih, ki vodijo v LP. Na vratih Milančanov je stal Slovenec Samir Handanović. Inter je prišel do sedme zaporedne prvenstvene zmage.

