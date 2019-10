Ni Ronalda, ni zmage: Juventus zgolj remiziral v Lecceju

Osemkratni zaporedni italijanski prvak iz Torina je v devetem krogu Serie A gostoval pri povratniku med italijansko elito in (zgolj) remiziral. Juventus je po zadetku Paula Dybale iz enajstmetrovke povedel, gostitelji pa so gol za izenačenje in točko prav tako dosegli iz najstrožje kazni. Za črno-bele tokrat ni igral njihov prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo.

Trener Juventusa Maurizio Sarri se je odločil, da bo na gostovanju pri Lecceju spočil Cristiana Ronalda. Ko je v 50. minuti Paulo Dybala iz enajstmetrovke zadel za 1:0, se je zdela odločitev pravilna. A so si domači, za katere je v prvi postavi začel občasni slovenski reprezentant Žan Majer, le šest minut pozneje z golom Marca Mancosuja, prav tako z bele pike, izborili točko (1:1).



Izid:

Lecce - Juventus1:1(0:0)

Mancosu 58./11m; Dybala 52./11m