Juve in Roma brez zmagovalca, Milan do zmage

Juventus je tekmo proti Romi začel izvrstno, že v drugi minuti je Dušan Vlahović zadel s prostega strela z več kot 20 metrov, žoga se je v mrežo odbila od prečke. Zdelo se je, da je Manuel Locatelli dobrih 20 minut pozneje s strelom s slabih 20 metrov prednost podvojil, a so ga sodniki zaradi Vlahovićeve igre z roko razveljavili. Roma je do izenačenja prišla v 69. minuti, ko je po podaji nekdanjega člana stare dame Paula Dybale zadel Tammy Abraham.

Branilec naslova Milan je proti Bologni povedel v 21. minuti, strelec je bil Rafael Leao. Slednji pa je podal za drugi zadetek rdeče-črnih, dosegel pa ga je Olivier Giroud v 58. minuti.

Na preostalih dveh današnjih tekmah je Cremonese doma izgubil proti Torinu z 1:2, Spezia in Sassuolo pa sta se razšla z 2:2.

Že v petek je Inter Samirja Handanovića v gosteh pri Laziu izgubil z 1:3, Udinese Jake Bijola in Sandija Lovriča pa je prav tako v gosteh pri Monzi zmagal z 2:1.

V nedeljo bo Salernitana gostila Sampdorio, Verona Atalanto Josipa Iličića, Fiorentina Napoli, Lecce pa Empoli Petra Stojanovića in Lovra Štubljarja.

Po nepopolnem 3. krogu so na vrhu lestvice s po sedmimi točkami Milan, Lazio, Torino in Roma, sledi pa Napoli s šestimi in ima tekmo v dobrem.