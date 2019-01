Juve lovi peto zaporedno 'Coppo': Za začetek padla Bologna

Za nogometaši Juventusa je sanjska prva polovica letošnje sezone. V italijanski Serie A so v prvi polovici sezone nanizali kar 17 zmag in zgolj 2 remija, ter s 53 osvojenimi točkami postavili nov rekord za prvi del sezone med italijansko nogometno elito. Njihovi tokratni nasprotniki iz Bologne pa so jih zbrali kar 40 manj in se seveda borijo za obstanek. Velika kakovostna razlika in dejstvo, da jih med tednom čaka prva tekma za lovoriko v letošnji sezoni (superpokal proti Milanu, op. p.), sta pri gostujočem strategu Massimilianu Allegriju seveda igrala pomembno vlogo, kar se tiče izbire začetne enajsterice. Od 'težkokategornikov' sta tako tekmo na klopi začela PauloDybalain Cristiano Ronaldo.

Seveda je bila to odlična priložnost, da se izkažejo nogometaši, ki v letošnji sezoni niso veliko igrali in Juve je povedel že v deveti minuti. Veliko napako v domači obrambi pa je kaznoval Federico Bernardeschi. Domači branilec Arturo Calabresiin vratar Angelo da Costasta slabo komuniciral in slednji se je povsem uštel pri lovljenju enostavne žoge, ki mu je po trku z branilcem ušla in padla na noge hvaležnega Bernardsechija, ki pa ni imel težav z zaključkom. Kljub hitremu zaostanku, pa Bologna ni bila slab nasprotnik v prvem polčasu in s hitrimi protinapadi večkrat zagrozila gostujoči obrambi, a manjkalo je nekaj odločnosti za nevarnejše zaključke akcij. Juventus je tako minimalno vodstvo zadržal do polčasa.

Gostje pa so v drugem ekspresno podvojili svoje vodstvo. Po hitrem proti napadu in strelu Douglasa Coste, je na 2 : 0 povišal mladenič Moise Kean, ki je bil na pravem mestu ob pravem času, potem ko domača obramba ni uspel izbiti žoge po strelu omenjenega Coste. Do konca tekme se rezultat, pa čeprav je Allegri v igro poslal tako Ronalda kot Dybalo ni spremenil in Juventus je brez večjih težav napredoval v četrtfinale. Juventus sicer v letošnji sezoni lovi peti zaporedni pokalni naslov in osmi zaporedni naslov italijanskega državnega prvaka. Največja želja pa je seveda osvojitev elitne Lige prvakov.

Italijanski pokal, osmina finala:

Bologna - Juventus0 : 2 (0 : 0)

Bernardeschi 9., Kean 49.

Lazio- Novara 4 : 1(4 : 0)

Sampdoria - AC Milan 0 : 2 (0 : 0)*

*po podaljšku