Juve oddal prvi točki, Genoa pokvarila jubilejni 400. gol Ronalda

Cristiano Ronaldo je v dresu Juventusa zabil še peti gol v Serie A, kar je bil skupno njegov 400 v petih najmočnejših ligah na svetu. S tem je postal prvi nogometaš, ki je prišel do takšnega jubileja. Ronaldo je bil na pravem mestu v pravem trenutku v 18. minuti tekme, ko je odbito žogo pospravil za hrbet sicer tokrat zelo dobrega vratarja Andreia Raduja. Juventus je v nadaljevanju imel kar nekaj priložnosti za povišanje vodstva, toda ob razpoloženem Raduju ni našel poti v mrežo gostov, ki jih vodi 45-letni hrvaški trenerIvan Jurić.

Ti pa so izkoristili svojo priložnost v 67. minuti, ko je končnih 1:1 postavil brazilski vezist Daniel Bessa. Ta je ob podaji Cristiana Kouameja z desne strani z glavo s petih metrov silovito matiral nemočnega Wojciecha Szczesnyja. Juventus je v zaključku tekme še poskusil priti do devete zaporedne zmage, toda ob zaključnih strelih so bili nogometaši Stare dame vselej premalo natančni. Juventus bo kljub remiju ostal zasidran na prvem mestu ne glede na rezultate prvih zasledovalcev.

Izid:

Juventus – Genoa 1:1(1:0)

Ronaldo 18.; Bessa 67.