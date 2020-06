Juve podaljšal z Buffonom in Chiellinijem, vrača se Pirlo

Juventus, ki je nedavno opravil svoj prvi večji posel tega poletja – v Torino je iz Barcelone pripeljal Arthurja, v nasprotno smer je šel Miralem Pjanić, je naznanil še eno pomembno kadrovsko potezo. Z legendama kluba Gianluigijem Buffonom in Giorgiom Chiellinijem je sklenil novi pogodbi za prihodnjo sezono. V klub naj bi se vrnil tudi Andrea Pirlo, in sicer v vlogi trenerja ekipa U23.

icon-expand Giorgio Chiellini ostaja v Torinu do konca sezone 2020/2021. FOTO: AP

Gianluigi Buffon bo tako branil vsaj do 43. leta. Za Juventus nastopa vse od leta 2001, ko je prestopil iz Parme, vmes pa je v sezoni 2018/2019 branil še barve francoskega Paris Saint Germaina. Za staro damo je skupno zbral že neverjetnih 669 nastopov, reprezentančni dres Azzurov pa je oblekel 176-krat, nazadnje marca 2018 proti Argentini na prijateljski tekmi. Na Juvetovi spletni strani so ob naznanitvi sklenitve dogovora zapisali: "Super Gigi je dokaz, da so leta samo številke. Z današnjim podaljšanjem pogodbe je postal še bolj Bianconero (vzdevek nogometašev Juventusa, op. a.), če je to sploh mogoče. Legenda. Nogometaš, ki je preprosto večen."

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na drugi strani podobno zvestobo do kluba goji Giorgio Chellini. Tako kot Buffon tudi on kluba ni zapustil leta 2006, ko je izbruhnila afera Calciopoli, po kateri je Juve izpadel iz Serie A. V Torinu igra vse od 2005, v tem času pa je zbral 509 nastopov. Pri 35 letih je še vedno nezamenljiv člen Juvetove udarne enajsterice, v tej sezoni pa ima številne težave s poškodbami. "Chiellinijeva zavezanost k našemu dresu, sredotočenost in skromnost, rofesionalizem, strast ter vodstvene sposobnosti. Vse to so razlogi, zakaj mu zaupamo kapetanski trak. On je Chiello, naš kapetan. Ta zgodba ni zaključena, daleč od tega," so zapisali na spletni strani stare dame.

Pirlo v trenerske vode

Dobro obveščeni novinar Gianluca Di Marzio je poročal, da se v Torino k nekdanjemu delodajalcu vrača Andrea Pirlo. Legendarni vezist naj bi za Bianconere opravljal vlogo trenerja ekipa do 23 let. Pirlo trenerskih izkušenj še nima, a klub zagotovo odlično pozna, saj je zanj nastopal med letoma 2011 in 2015.



icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke